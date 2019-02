Prácheňsko - Josef Daněk z N. ve svých devíti letech zastřelil kamaráda. Tehdy se to mohlo stát nešťastnou náhodou.

Každý člověk je historicky neopakovatelná osobnost. Přichází na svět většinou ze vzájemné lásky muže a ženy a přináší si obyčejně některé dědičné znaky a vlastnosti rodičů, kteří svého potomka zpravidla opět v lásce a trpělivosti vychovávají a připravují pro život.



Nenarodí se ale každý na šťastné planetě. Někomu se všechno daří, jiného provázejí nezdary, neúspěchy, ale i neštěstí. Jsou lidé, kteří od narození trpí různými duševními poruchami a tento zdravotní stav pak může mít vliv na jejich jednání.



Josef Daněk z N. ve svých devíti letech zastřelil kamaráda. Tehdy se to mohlo stát nešťastnou náhodou. Když vychodil obecnou školu, převzal po rodičích hospodářství, později usedlost v ceně 100 tisíc korun. Šťastně se oženil a se svou manželkou Františkou měl čtyři děti. Žili celkem spokojeně až do roku 1919. Bylo po první světové válce. Josefu Daňkovi bylo 40 let, když se u něho začaly projevovat duševní poruchy. Po večeři 8. března toho roku uložila Daňková své děti do postýlek. Pak ještě poklidila, přiložila do kamen, aby bylo ve světnici, kde všichni spali, teplo – a ulehla. Začaly ji bolet zuby. Výměnkář, otec hospodářův, odešel do své světničky už před večerem. Jenom hospodář, než ulehl, něco kutil poblíž kamen s vysokou pecí. Potom zhasl lampu. V noci se hospodyně probudila se stupňující se bolestí zubů. Zároveň ucítila čpavý dým, který vycházel z truhlíku u kamen, dráždil ji ke kašli a pálil do očí. Rychle oheň uhasila a vyvětrala místnost.



V truhlíku našla nařezané drobné smolničky, které její muž posypal žhavým uhlím, aby se vyvinul jedovatý plyn. Pochopila. Chtěl je všechny otrávit. On jí totiž několikrát předtím řekl, že je otráví.



V květnu téhož roku vzal Josef Daněk svého pětiletého synka Františka k vodě. Slíbil mu, že se spolu vykoupají. Ale jeho záměr byl jiný. Chtěl ho utopit. Několikrát chlapečka potopil pod vodu, ale domů ho přece jen přivedl živého. Po tomto činu si vyřídil potřebné listiny a odejel do ústavu choromyslných v Dobřanech, kde se podrobil jednoměsíčnímu léčení.



O dva roky později, v roce 1921, 9. března, začal Daněk v pohnutí mysli vyhrožovat, že je všechny musí zničit, že jsou mrzáci, pitomci, že na světě žit nemohou, že patří na hřbitov. Františka Daňková od té doby strachy nespala. Vyřešila to tím, že chodila spát naproti přes dvůr, do špýcharu (komory). Tam také v noci ze 17. na 18. března klidně spala. Ráno, jak byla zvyklá, vstala o půl šesté a šla vzbudit svou desetiletou dcerku Boženku, aby jí pomohla s poklizením dobytka. Sotva vstoupila do světnice, vykřikla hrůzou! Boženka ležela na posteli potřísněna krví. Byla mrtvá. Matka viděla, že Boženka má hrdlo proříznuté, tepny v zápěstí na rukou pořezány. Zemřela vykrvácením. Na posteli vedle spal ještě sedmiletý František. Když ho matka vzbudila, o ničem nevěděl.



Na skleníku ležel kuchyňský nůž i se střenkou dlouhý 29 centimetrů – vražedný nástroj. Josef Daněk v místnosti nebyl. Pravděpodobně měl v úmyslu vyvraždit celou rodinu, proto narychlo povolala k návratu domů druhou dcerku Marii, která byla dosud u strýčka. Výměnkář asi před druhou hodinou po půlnoci slyšel do své sedničky, která byla přes chodbu naproti, jak klaply dveře a potom kroky na dvůr. Jinak bylo ticho. Kroky vracejícího se chodce neslyšel. Po delší chvíli usnul. Nenapadlo ho, že by se bylo něco stalo.



Daněk se na vraždu připravoval. Večer před činem si připravil v sednici některé části oděvu a peníze – celkem 11 000 korun.



Hlášení o spáchané vraždě učinil starosta obce spolu s dědečkem zavražděné z matčiny strany na četnické stanici. Po Daňkovi bylo vyhlášeno pátrání.

Kde se Daněk pohyboval, nebylo zjištěno. Až 21. března v noci byl nalezen mrtev po odjezdu osobního vlaku č. 38 v jednu hodinu sedmnáct minut na čtvrté koleji proti staniční budově v O. železničním zřízencem. Nešťastník si lehl hrdlem na kolej, obličejem obráceným k zemi, mezi vozy stojícího tam osobního vlaku, z protilehlé strany výstupiště. Daňkova hlava byla odříznuta od trupu a jenom v týlu byla šlachami a kůží ještě k tělu spojená.

V peněžence Josefa Daňka bylo nalezeno 85 korun. V šatech měl ukrytou novou kravskou oprať se smyčkou, jedny rukavice, balíček zápalek a 168 haléřů. 11 000 korun nebylo nalezeno.



Co ještě k tomu dodat? Snad toto: matka Josefa Daňka pobyla jistý čas také v ústavu choromyslných a jeho sestra Karolina v tomtéž ústavu zemřela.

Karel a Věra Kuncipálovi