Strakonicko - V roce 2010 docházelo nejčastěji k nehodám v pátek, vyplývá z policejních statistik

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Slávka Petráková

Nejvíc lidí vidí jako nejčastější příčinu dopravních nehod nepozornost řidičů. Pět z deseti oslovených uvedlo právě tento důvod. Dva hlasy v průzkumu Strakonického deníku dostala nepřiměřená rychlost a po jednom alkohol za volantem, bezohlednost řidičů a nesprávné předjíždění.

Skutečnost je taková, že nejčastější příčinou nehod na Strakonicku v roce 2010 byl nesprávný způsob jízdy (131 případů), za ním nepřiměřená rychlost (72 případů), nedání přednosti v jízdě (29 případů) a nesprávné předjíždění (8 případů). „Myslím, že důvodů, proč lidé bourají, je hodně, ať už je to nepozornost, vysoká rychlost, předjíždění nebo jejich bezohlednost. Mého kamaráda naboural řidič s mobilem na uchu, a potom rok marodil. Většinou se viníkovi nic nestane a odnese to ten, co za nehodu nemůže,“ míní Josef Koubek ze Strakonic.

Dopravní nehodovost na Strakonicku celkově klesá, v roce 2010 byla nejnižší za posledních deset let. „Na otázku, zda lidé bourají méně, odpovídají dopravní policisté, že pokles nehod lze přičíst zavedení bodového systému, který je v platnosti od začátku roku 2009,“ uvedla policejní mluvčí Jaromíra Nováková. Podle tohoto zákona má nyní řidič povinnost hlásit dopravní nehodu jen v případě, že při ní došlo ke zranění či úmrtí osoby nebo je–li škoda způsobená při nehodě vyšší než 100 000 korun.

Celkem došlo v roce 2010 na Strakonicku k 265 dopravním nehodám, při kterých bylo usmrceno osm lidí a jedenadvacet zraněno. U poloviny nehod se smrtelným zraněním šlo o nehody, při kterých zemřel motocyklista. V pětadvaceti případech hrál v letošním roce roli alkohol.

Ještě v roce 2004, kdy byl počet nehod za posledních deset let nejvyšší, bylo zaznamenáno 1427 dopravních nehod. Tehdy bylo jedenáct z nich smrtelných a ve 38 případech došlo k vážným zraněním.

Nejčastěji letos řidiči havarovali v pátek, v tento den došlo celkem k 51 dopravním nehodám. Na druhém místě zůstává sobota se 47 nehodami. Naopak nejméně rizikovým dnem je podle statistiky čtvrtek, který letos přinesl 25 nehod.

celkem DN usmrceno těžce zraněno⋌ alkohol

2000 1323 19 44 –

2001 1175 11 59 –

2002 1192 13 59 –

2003 1234 12 57 –

2004 1427 11 38 –

2005 1328 12 47 71

2006 1146 7 31 69

2007 1193 11 38 60

2008 1055 13 31 60

2009 369 7 28 51

2010 265 8 21 25

Statistika Policie ČR