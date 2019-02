Cehnice – Proč jsou města a obchody plné vánoční výzdoby? Přeci aby nalákali lidi, říká šesťák Fanda Karvánek.

Lucka Šebková ze 7. třídy, Martin Staněk, Fanda Karvánek a Lucka Hůrská ze 6. třídy. | Foto: DENÍK/Lucie Kotrbová

Jak děti vnímají Vánoce? Proč se podle nich slaví? Dodržují nějaké zvyky? Na to jsme se zeptali Lucky Hůrské, Fandy Karvánka a Martina Staňka ze 6. třídy a Lucky Šebkové ze 7. třídy Základní školy Cehnice.

Proč se slaví Vánoce a proč zrovna 24. prosince?

Lucka H.: Vánoce se slaví, aby byla rodina pohromadě.

Fanda: Ježíšek se narodil 24. prosince, tak proto tenhle den.

Martin: Aby se měli lidé z čeho radovat.

Lucka Š.: Také si myslím, že Vánoce mají být hlavně pro radost.

Proč se dávají k Vánocům dárky?

Fanda: Protože byl Ježíšek štědrý.

A proč se dárky pod stromeček balí do vánočního papíru?

Lucka H.: Aby nikdo hned nevěděl, co v nich je.

Martin: Musí to být překvapení. Kdyby dárky nebyly zabalené, nebylo by to ono.

Dodržujete na Štědrý den nějaké zvyky?

Lucka H.: My pouštíme lodičky a rozkrajujeme jablíčko.

Martin: Lití vosku.

Lucka Š.: My dodržujeme hlavně to, že je na Štědrý den celá rodina pohromadě. Také si pouštíme koledy.

Fanda: Také pouštíme lodičky.

Jak myslíte, že vnímají Vánoce vaši rodiče?

Lucka H.: Depresivně, protože nikdy neví, co mají koupit jako dárky. Určitě to pro ně není tak úžasné jako pro nás.

Martin: Také musí vymyslet, kam schovají všechny dárky.

Fanda: Schovávají je dobře, já je vždycky hledám a nikdy nic nenajdu.

Martin: Já je nehledám, jsem na to líný.

Máte ke štědrovečerní večeři kapra?

Všichni: Ano.

Lucka H.: Je to přeci takový zvyk.

A chtěli byste něco jiného, kdybyste si mohli vybrat?

Lucka H.: Bábovku.

Martin: Mně vyhovuje kapr.

Lucka Š.: Katův šleh.

Fanda: Mně je to celkem jedno, co jím.

Líbí se vám výzdoba ve městech a v obchodech? Proč myslíte, že všude je?

Fanda: Aby nás nalákali do obchodů.

Martin: Je to také zvyk.

Lucka H.: Aby lidé do města jezdili.

Lucka Š.: Asi aby to bylo ve městě hezčí.