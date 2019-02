Strakonice – V centru města má stát dudák z bronzu. Dílo za půl milionu korun radnice zadala, dobrozdání policie nemá.

Rekonstrukce centra Strakonic se posunula i na Velké náměstí. | Foto: DENÍK/Jana Štroblová

Na křižovatce u spořitelny na Velkého náměstí má být bronzová socha Švandy dudáka v životní velikosti. Stát má bezmála půl milionu korun.

Obyvatelka Strakonic Ivana Pelánová je jednou z těch, kterým to připadá jako vyhazování peněz. „Radnice měla raději investovat do chodníků, nebo do bezbariérových přístupů. Proti sochám nic nemám. Ale měla by to být spíš taková třešnička na dortu,“ řekla.

Architekt města David Andrlík sice nepovažuje sochu za naprostou nezbytnost, ale na druhé straně je podle něj umělecké dílo naprosto běžným doplňkem center měst. „Ať už turisté či místní lidé by tam měli mít nějakou zajímavost, prostě něco atraktivního, co by je přitáhlo,“ dodal.

Sochu bude dělat akademický malíř Jiří Kubelka. Přijde na 499 tisíc korun, většinu kryjí evropské peníze. Zakázka je zadaná, ale Policie ČR, která se k umístění něčeho takového do křižovatky rovněž vyjadřuje, zatím nemá nic v ruce. To potvrdila policejní mluvčí Jaromíra Nováková. „Bude například záležet, kde přesně se bude nacházet,“ nastínila. Ze zákona je nutné zhodnotit, zda to nebude překážka provozu a podobně.

Podle mluvčí radnice Ireny Malotové dílo patří do první etapy revitalizace Velkého náměstí a přilehlých prostor. „Je to i součástí dotace z Integrovaného plánu rozvoje města,“ dodala. Křižovatka, kde socha bude, má být hotová příští rok v listopadu.

Nápad umístit na náměstí sochu Švandy vzešel od dětských zastupitelů. Postupně by se mohlo podle nich ztvárnění dalších historických postav objevit i jinde ve městě .