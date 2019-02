Strakonice – Každý den si říkám: Tatínku a maminko, děkuji vám za život. Pokusím se z něj udělat něco dobrého, říká básník a spisovatel Ondřej Fibich.

Ondřej Fibich při autogramiádě. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Tradice jsou důležité pro náš pevný postoj ve složitých časech, myslí si básník, spisovatel a sběratel pověstí Ondřej Fibich.

Vaším velkým koníčkem je sbírání pověstí Strakonicka. Kdy jste s tím začal?

Sbírání pověstí pevně souvisí s životní cestou, kdy se v určitém věku člověk začne ptát, odkud pochází a jasněji vnímá, že je součástí mohutného proudu života. Jak se na tuto sílu napojit, nám ukazují právě pověsti. Jsou totiž výslednicí názorů, postojů a lásky vytvářející se po staletí. Tradice jsou důležité pro pevný postoj ve složitých časech.

Pamatujete si na svoji první?

První mi vyprávěl zvěčnělý sedlák z Jemnic, pan Skalický. Ale čas paměti skončil, a tak dnes vyhledávám další kusy spíše v archivech nebo rukopisných sběrech předchozích kolegů.

Kolik a jaké knihy jste vydal?

Kvantita je posedlostí dnešní doby. Spíš bych odpověděl takto. Doba, kdy se renomé spisovatele určovalo počtem potištěných stránek, končí nejen z důvodů technologických změn ve světě počítačů, ale také novými výzvami. To znamená rozvojem alternativní medicíny, psychotroniky a také přehodnocením jak a jaké informace a zážitky předávat zájemcům. Já se dnes cítím nejen dědicem svého otce filosofa a léčitele, ale také takových osobností, mých přátel, jako Jaroslav Seifert, Indian Joe, Josif Brodskij, Garry Snyder či Jan Bílý.

Kromě toho jste ale také básník, historik a člen Řádu maltézských rytířů . . . Také se snažíte o záchranu památek, například v Radomyšli. Narážíte na pochopení, nebo spíše nezájem?

My dokumentujeme nejen stav památek v regionu Prácheňska, ale také nové vytváříme. Nedávno Ivana Řandová objevila tři sta let zasutý poutní pramen pod kostelem sv. Jana Křtitele u Radomyšle. Tak jsme jej ruku v ruce vykopali. Základem vyváženého vztahu k dědictví předků je správné pochopení jevu, který je větší než láska. Jde o úctu a doslovnou poklonu před minulostí, z níž jsme vyrostli. Jinak mohou někteří naši městští politici klidně pořádat rauty na hrobech rytířů ve strakonických ambitech a někteří režiséři vymýšlet pro každé místo našeho domova novou a svévolnou pohádku. Ale místo, kde se rodili, žili a umírali obyčejní a přece stateční lidé, určuje vždy jen konkrétní historie a její duchovní sestra pověst. Ta pověst je magickou skutečností a pravou tváří té které vísky či města! V tomto smyslu považuji působení pohádkových kanceláří za gumování naší paměti a vytlačování tradic ve jménu turistického byznysu.

Po sametu 1989 jste ve Strakonicích otevřel antikvariát. Nebylo to trochu nebezpečné – myslím kvůli životní jistotě?

Antikvariát navazoval na ten, který ve Strakonicích vznikl v roce 1984. Takže zde stále trvá jistá vrstva knihomolů a zájemců. Doplněno psaním knih a pořádáním seminářů a přednášek jedná se o smysluplný komplex služeb. Jen loni jsme s Ivanou uspořádali sedm výstav a jednu zahraniční, vydali jsme dvě publikace a uspořádali desítky přednášek i s promítáním. My dva udělali více odborné a výstavní práce než odpovědná instituce, která spotřebovává miliony z kapes daňových poplatníků.

Čím se zabýváte v současné době a co připravujete?

Stále žijeme projektem Nebe studánek, což je pro nás doslova způsob života. Tedy hledání čistoty, zdrojů energie a potkávání se s obyčejnými lidmi. Připravujeme výstavu a publikaci k výročí stavitele Jakuba Bursy, který je prapradědečkem Ivany Řandové. Nad touto prací převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, který si uvědomuje, že Bursovo dílo patří k erbovním pokladům celých jižních Čech a také si maximálně váží umění strakonické fotografky. Její evropské fotografické renomé stále vzrůstá.

Zajímáte se ještě o politické dění jak v Česku, tak ve Strakonicích, nebo jste už rezignoval?

O politiku se zajímám už tradičně. Můj tatínek byl v 60. letech 20. století zakladatelem československé politologie. Mám jediný postřeh. Bída současné politiky je ve ztrátě tradičních mužských sil, to znamená sebeúcty, vnitřního řádu, schopnosti soucitu a celostního vnímání. Do politiky vstupují lidé, kteří si tím kompenzují mindráky nebo v ní hledají obživu. Stačí se podívat na naše okresní formáty, to že je to nejlepší, co se zde vyvinulo?

Co je vaším životním krédem?

Každý den si říkám: Tatínku a maminko, děkuji vám za život. Pokusím se z něj udělat něco dobrého!