Strakonice – Anketa mezi obyvateli sídliště má ukázat, zda chtějí další propojení s Podskalím.

Návrh spojnice s Podskalím | Foto: Poskytl MěÚ

Místním referendem nejspíš skončí hádky kolem plánovaného propojení sídliště Mír a Podskalí v místech, kde se nachází restaurace Zavadilka. Přislíbil to starosta Pavel Vondrys na čtvrtečním Čaji o páté v kulturním prostoru U Mravenčí skály.

Kromě toho, že se obyvatelům přilehlých domů zdá taková stezka zbytečná a příliš nákladná, bojí se i hluku a ztráty soukromí kvůli lidem, kteří tudy budou z restaurace procházet. Milan Broulím žijící v jednom z nich vyslovil další obavu. „Mohlo by to přinést statické problémy pro naše domy,“ uvedl. Už při jejich stavbě mělo údajně dojít ke zpevňování základů a projektant nedoporučoval zásahy do dotčeného území.

Vedoucí majetkového odboru radnice Jana Narovcová upozornila, že pro zamýšlené propojení zatím běží územní řízení, na jehož konci by mělo být rozhodnutí o umístění stavby. „Případný geologický průzkum by byl až součástí stavebního řízení,“ dodala.

Naopak úplně v začátcích příprav regenerace sídliště Mír zaznívaly hlasy volající po takovém propojení. Větší světlo by do toho mohlo vnést avizované minireferendum. Tomu se nebrání ani místostarosta Pavel Pavel. Podle něj ale bude nutné situaci nejdříve přiblížit zastupitelům, a pak teprve budou moci začít přípravy ankety. „Určitě je to však způsob komunikace s občany,“ poznamenal.

Právě na základě hlasů lidí ze sídliště Mír si zastupitelé koncem minulého roku nechali předložit informace o zmiňovaném propojení s Podskalím. Rozhodnutí však tehdy nepadlo. Stavba je sice zahrnutá v Integrovaném plánu rozvoje města, zda se ale skutečně bude realizovat, zůstává otevřené.

Přesně určená není ani částka, za níž by se to mělo postavit. Úvodní studie hovořila o 1,2 milionu korun. Pokud bude nutné větší zpevňování a podobně, může dosáhnout až sedmi milionů.

Ve Zvolenské jsou chodníky samá díra

Situace na sídlišti Mír a připravovaná regenerace nebyly zdaleka jediné námitky, se kterými lidé na čtvrteční Čaj o páté se starostou Pavlem Vondrysem přišli.

Jindřicha Podhorského ze Strakonic například zajímalo, zda při velkých investicích zbudou městu peníze i na další potřebné akce. „Chodníky v ulici Zvolenská jsou samá díra,“ zmínil se o jednom z problémů, které by se podle něj měly řešit.

Starosta Pavel Vondrys připustil, že letošní rozpočet je zaměřený na záměry, na které se podařilo získat dotace, a na ty menší moc peněz nezbývá. „Na druhou stranu i v rámci těch velkých se budou dělat chodníky a podobně,“ podotkl. Poukázal na rekonstrukci Velkého náměstí.

I přesto právě rekonstrukci ulice Zvolenská radnice už připravuje. Podle vedoucího odboru dopravy Václava Býčka půjde o část od křižovatky s ulicí Máchova po odbočku k Habeši. „Jen tento úsek může stát kolem dvaceti milionů korun,“ nastínil.

Stížnosti padaly také na parkování v různých částech města. Neúnosná je podle lidí situace například kolem sportovní haly na Sídlišti. I tam je podle vedoucí majetkového odboru radnice Jany Narovcové připravená rekonstrukce. „S využitím některých zelených ploch by tam mohlo přibýt třicet míst,“ doplnila.

Diskuze se rozvinula rovněž kolem zamýšleného vymístění autobusové dopravy z Velkého náměstí. „Starší lidi to budou mít daleko,“ zaznělo z řad návštěvníků Čaje o páté se starostou.

Podle vedení radnice je to ale hotová věc. Zůstane zastávka u kostela sv. Markéty, další vznikne u pivovaru, odkud se bude možné na náměstí dostat podchodem a ulicí Lázeňská. Autobusové dopravě mají pomoci nové zálivy u zastávek v ulici Husova.