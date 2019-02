Strakonice – Hodina v Dětském centru Jihočeského kraje, o.p.s., ve Strakonicích nebyla jen tak obyčejná. Viděl jsem práci jeho zaměstnanců a také vyslechl i osudy některých dětí. Těžko zůstat chladným.

Pohled do Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích. | Foto: DENÍK/Petr Škotko

Poprvé jsem dětské centrum na delší chvíli navštívil v lednu 2006, kdy bylo slavnostně uvedeno do provozu. Podruhé včera mezi 9.30 a 10.30 hodin v reportáži Hodina na, hodina v . . .

Vešel jsem do bývalé budovy dětského oddělení strakonické nemocnice s rozporuplnými pocity. Není moc míst, kde by na vás útočilo tolik emocí, tolik příběhů a tolik tajemství.

Prokurista centra Martin Karas to vysvětlil. „Když už tyhle děti neměly dobrý start do života, musíme je chránit alespoň my,“ objasnil, proč musejí zůstat některé informace utajeny. Jména, tváře na fotografiích i detaily, které by mohly vést k poznání identity dítěte. To vše musí zůstat jen v mé paměti. A nejen proto, že to ukládá zákon. Také z vlastního přesvědčení a třeba jako slib těm, kterých se to nejvíce týká . . .

Návštěvníka, který by do centra zavítal, by na první pohled zaujala barevnost a veselost prostředí. Všude čisto, plno hraček, upravený personál. Mohu směle tvrdit, že to nebylo kvůli návštěvě redaktora – o té se Martin Karas dozvěděl jen několik minut před mým příchodem.

Měl jsem možnost se podívat i do některých pokojů a také do zákulisí – kanceláří, kuchyně, sociálního zařízení. Vše provázel stejný obraz – připravit dětem v centru domov, který z nějakého důvodu nemají.

Dva roky pracuje v centru jako výchovná pracovnice Věra Gaierová. Dřív pracovala jako vychovatelka pro duševně nemocné dospělé lidi. „Je to hrozná dřina. Když přišla možnost vrátit se ke své původní práci, využila jsem toho,“ řekla.

Matka ji nechtěla

Zajímalo mne, z jakých důvodů se může dostat dítě do takového zařízení, jako je dětské centrum. „Z mnoha důvodů. Kvůli adopci, pro nedostatečnou péči a odebráním dítěte sociální pracovnicí, když je rodina v krizi například kvůli bydlení a podobně,“ řekla vychovatelka.

Moje oči při povídání spočinuly na malé, asi dvouleté holčičce. Vzápětí se dozvídám její příběh. „Matka brala drogy a potom o ni ztratila zájem. Když všechno dopadne dobře, půjde do pěstounské péče,“ prozradila Věra Gaierová. Ani se raději neptám, kolik dětí má stejný nebo podobný osud . . .

Centrum ale není určeno jen dětem, které z nějakého důvodu nemají vlastní domov. Představuje také pomoc matkám, které se chtějí a hlavně potřebují naučit pečovat o svoje dítě. Říká se tomu sociální rehabilitace. I když to vzbuzuje – slušně řečeno – rozpaky, skutečnost už taková je. „Učí se pečovat o dítě, hospodařit s penězi, nakupovat, vařit. Nemohou za to, že to nikde neokoukaly,“ vysvětlila Jindřiška Němejcová, která s péčí o děti pomáhá.

Učí se palačinky

Takový osud má devatenáctiletá novopečená maminka Hanka (19) z Českých Budějovic. „Jsem tu tři dny a budu tady ještě asi týden. Musím se naučit, jak své dítě nosit, jak se o něj starat. V Budějovicích se to nemám kde naučit a z domova to neznám,“ přiznala Hanka. Právě ji čekala lekce vaření – s Jindřiškou Němejcovou se měla naučit dělat palačinky.

Hodina v dětském centru utekla jako voda. Externistky odjíždějí s některými dětmi na procházku po městě, jiné děti si hrají. Kolem poledne je čeká oběd, pak spánek a kolem čtvrté odpoledne propukne další kolo v cestě za normálním životem. Aby člověk popsal vše, co tu je k vidění a může být zveřejněno, musel by strávit den, týden, možná měsíc. A možná, že by nestačilo ani to.

Dětské centrum Jihočeského kraje je unikátním zařízením. V podstatě nemá obdoby, podobné je v Jihlavě na Vysočině. Když začínalo svůj provoz v přízemí bývalé budovy dětského oddělení s kapacitou 12 dětí do čtyř let věku, bylo okamžitě plné. V současné době se rozrostlo o zařízení s okamžitou pomocí, které mu umožňuje dát domov dětem do 18 let, sociální rehabilitace se z jedné buňky rozrostla na pět a kapacita bude 25 dětí. Loni byl dokončen rehabilitační bazén.

Počet dětí, které v centru mají domov, je jedním z tajemství, které musím ctít. Mohu ale uvést, že kapacita je 20 dětí a já silně pochybuji, že by nebyla naplněna. Už jen proto, že tady pracuje na tři desítky lidí od šéfa až po externistky.