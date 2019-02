Strakonice - Ve sportovním stánku se má za sezonu vystřídat několik set hráčů. Zájem projevili i sportovci z Volyně nebo Horažďovic.

Nová tenisová hala ve Strakonicích. | Foto: DENÍK/Petr Škotko

Nová krytá hala vyrostla vedle tenisových kurtů na Sídlišti. Takové zimní sportovní zařízení na Strakonicku dosud citelně chybělo.

Stát má celkově 11 milionů korun. Z ministerstva financí Tenisový klub Strakonice získal pětimilionovou dotaci. Podle starosty Pavla Vondryse město už v prvním pololetí poskytlo příspěvek ve výši 1,5 milionu korun. „Nyní jde do zastupitelstva zbytek do třímilionové částky, o kterou žádali,“ dodal. Zbývající částku přibližně tři miliony korun pokryje klub z bankovního úvěru.

Haly už se nemůže dočkat ani jeden z předních strakonických hráčů a zároveň trenér dětí Štěpán Reisinger. „Nebudeme se muset konečně doprošovat v jiných sportovních zařízeních, abychom si tam mohli zahrát. Přes zimu jsme většinou hráli po školách v mezerách, které na nás zbyly. Byly to jen útržkovité hodiny, žádný systematický trénink,“ popsal dosavadní zkušenosti. Nové prostory pro něj navíc znamenají vzpruhu a novou chuť do trenérské práce.

V hale se nacházejí tři dvorce s umělým povrchem. Podle informací předsedy strakonického tenisového klubu Libora Volfa hala původně stála jako celek v Německu. „Z původního objektu však byla použita jenom konstrukce, zbytek je z nových materiálů,“ zmínil se.

Zájem o halu je podle slov Libora Volfa větší, než čekal. „Už nyní jsou v podstatě obsazeny všechny atraktivní hodiny na celou sezonu dopředu,“ konstatoval. Za tu dobu to může být až několik set sportovců. Velká část z nich je přitom mimo tenisový klub například i z Volyně, Blatné či Horažďovic. „Dosud museli tenisté hrát v zimním období v tělocvičnách s nevhodnými rozměry i povrchem či v soukromé přetlakové hale, v níž byl navíc jen jeden kurt,“ poznamenal. Mnoho tenistů tak jezdilo do haly v sousedním Písku.

Stavba strakonické haly začala v druhé polovině loňského roku a projektová příprava ještě nejméně o půl roku dříve. Kolaudace se má uskutečnit začátkem října. Po ní dojde ještě k nalepení povrchu, namontování sítí, ochranných plachet a podobně. Oficiální provoz by měl začít od listopadu, mezitím se ale ještě bude konat slavnostní otevření.

Parametry nové tenisové haly:

– Jedná se o jednopodlažní halu, která má rozměry 37,5 na 50,1 metru. V nejvyšším bodě má výšku 10,95 metru, což splňuje podmínky pro oficiální tenisové soutěže.

– Nosnou konstrukci tvoří ocelové a dřevěné prvky ukotvené v základových pasech. Hala je opláštěná zateplenými polyuretanovými panely.

Na Sídlišti ve Strakonicích mají místo i házená a atletika

Nevábně vyhlížející tribuna. To je to hlavní, co je místním lidem trnem v oku na stadionu na Sídlišti. Myslí si to i Kamila Koutecká ze Strakonic. „Tolik se toho tam proměnilo k lepšímu, bylo by škoda kdyby to teď skončilo a nepodařilo se vše dotáhnout do konce,“ poznamenala.

Podle ředitele Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení Pavla Duška záměr na rekonstrukci zmiňované tribuny skutečně existuje. Vedle toho vznikla například i studie dětského hřiště pro jednu z tamních volných ploch. Vše je ale otázka peněz. „Letos to bude oplocení fotbalového hřiště s umělým povrchem, to už je jisté. Ostatní závisí na tom, jak bude sestaven rozpočet pro příští rok,“ řekl.

V areálu na Sídlišti je kromě dokončované tenisové haly i několik dalších nově upravených sportovišť. Od objektu určeného především pro házenkáře až po atletický ovál. Házenkářská hala byla vybudovaná postupně v letech 2006 až 2008. Stála celkově 27,2 milionu korun. Z toho TJ ČZ dostalo dotace 10,5 milionu korun z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a částkou 16,7 milionu korun přispělo město.

Už při jejím slavnostním otevření předseda oddílu házené Jiří Dobeš nastínil, že je v plánu ještě sociální zařízení a další zázemí. Od loňska mohou na Sídlišti bruslaři využívat in – line dráhu dlouhou asi šest set metrů. Stála zhruba osm set tisíc korun. Souběžně s ní vzniklo za 1,5 milionu korun i osvětlení, které slouží sousednímu hřišti s umělým povrchem.

Rok předtím začali strakoničtí sportovci využívat čtyřsetmetrovou běžeckou dráhu s umělým povrchem i sektory pro skok do dálky, do výšky a o tyči, dále pro hod oštěpem a koulí.

Náklady na celou akci byly 14,7 milionu korun, z toho 5,5 milionu získalo město z grantu Jihočeského kraje.

Svou „umělku“ má i fotbal

Už několik let využívají fotbalisté na stadionu na Sídlišti ve Strakonicích hřiště s umělým povrchem. Zejména v zimních měsících se na něm vystřídá i řada mimostrakonických oddílů.