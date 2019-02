Strakonice - Uvolněné prostory v ulici Žižkova využije státní zastupitelství, kterému budova patří.

Nové působiště odboru dopravy strakonické radnice je příjemnější pro klienty i pro úředníky. Je tam více místa na parkování a vítaný je také objednávkový systém k překážkám. | Foto: DENÍK/Petr Škotko

Odbor dopravy změnil své sídlo. Od pondělí funguje v nových prostorách v bývalém areálu Střediska údržby silnic. Ten je majetkem města Strakonice. Prostory se podařilo zadaptovat za zhruba 15 milionů korun.

Přestěhování odboru dopravy reaguje nejen na nové majetkoprávní okolnosti, ale také na požadavky občanů, kteří požadovali snazší přístup, kratší čekání a zejména více parkovacích míst.

Oproti tehdejšímu působišti v Žižkově ulici, kde byl odbor v nájmu krajského státního zastupitelství, se stěhuje do sousedství Policie ČR a dopravního inspektorátu, což bude lépe vyhovovat téměř všem klientům. Ti zde budou mít bezbariérový přístup, kvůli vyvolávacímu systému i kratší čekací doby a v neposlední řadě také parkoviště s dostatečnou kapacitou. „V Žižkově ulici byla na sebe auta věčně namáčklá. V tomto areálu snad nebudou s parkováním žádné problémy,“ tvrdí Milan Přišťan z Podolí.

To potvrdil vedoucí odboru dopravy Václav Býček. „Je tu místa tak na třikrát více aut, než tomu bylo v dosavadním působišti. Zkrátka každý, kdo přijede, zaparkuje,“ uvedl z odboru Václav Býček.

Budova v Žižkově ulici, kde dříve odbor dopravy sídlil, je ve vlastnictví krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích. „Dříve bylo dohodnuto, že odbor dopravy bude moci využívat našich místností. My sídlili až v nejvyšších prostorách,“ uvedla okresní státní zástupkyně Věra Smíšková. Podle ní si teď celou budovu sami náležitě využijí. „Potřebovali jsme, aby se z našeho objektu odbor dopravy odstěhoval. Nyní máme pro sebe jak první a druhé patro, tak přízemí a veškeré další místnosti,“ doplnila Věra Smíšková.

Celý areál současného odboru dopravy by měl ještě projít proměnou.

Lidé si pochvalují kratší čekací dobu

Václav Hubr z Neuslužic si nové působiště odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad nemůže vynachválit. Do budovy v bývalém areálu silničářů si přišel pro novou státní poznávací značku na své auto. „Nejprve jsme to sice nemohli najít, ale nakonec se nám to podařilo. S odborem jsme na nejvyšší míru spokojeni. Odbavování je podstatně rychlejší, než tomu bylo dříve,“ potvrdil.

S tím souhlasí i Ester Šebelíková ze Strakonic. „Čekali jsme tu skutečně jen krátkou dobu. Funguje to tady jako na poště, zmáčknete si tlačítko a dále pak chvilku vyčkáte, než budete vyvoláni. Myslím, že je to dobrá věc,“ poznamenala Šebelíková.

Lidem v novém areálu odboru dopravy v ulici Krále Jiřího z Poděbrad vyhovují jak kratší čekací doby nebo modernější prostředí, tak více míst k parkování. „U soudu se kolikrát nedalo vůbec zaparkovat, nerada jsem tam jezdila. V tomto areálu s parkováním jistě problém nebude, je to velký prostor,“ podotkla žena ze Strakonic, která však nechtěla své jméno zveřejnit.

Z nového působiště odboru dopravy jsou nadšeni i jeho zaměstnanci. „Je to přínos jak pro nás, zaměstnance, tak pro klienty. Máme zde podstatně větší, modernější prostředí, větší halu, nebo nový vyvolávací systém,“ informoval vedoucí odboru Václav Býček. Podle něj to má i tu výhodu, že si lidé mohou svou návštěvu objednat přes internet. „Lze si tak vybrat čas a termín požadované činnosti. Lidé se však musí objednat vždy den předem. Podle mě to všichni občané, kteří mají internet, stoprocentně uvítají,“ doplnil Václav Býček.

V novém sídle odboru dopravy bude mít své zastoupení i jedna z pojišťoven. Podle informací starosty Pavla Vondryse nejvýhodnější nabídku předložila Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., a to šedesát pět tisíc korun za rok plus DPH. „Nebude to žádné plnohodnotné pracoviště, jen tam bude mít v úředních hodinách stolek, kde bude moci například jejich pracovník přímo nabízet služby při přihlašování aut,“ vysvětlil.

Nové prostředí strakonického odboru dopravy bude slavnostně otevřeno v úterý 1. září od jedenácti hodin.

Magdaléna Kadaňová