Strakonice - Bývalé občerstvení v Rennerových sadech ve Strakonicích koupilo město. Chce za něj 36 tisíc ročně. Nájemce zatím váhá.

Zděný domek na okraji městského parku je už měsíce opuštěný. | Foto: Magdaléna Kadaňová

Stánek v Rennerových sadech bude znovu otevřený, tentokrát ale bez prodeje alkoholu. Letos ho koupilo město, které pro něj také už našlo nájemce. Zatím však není nic jistého.

Měla by jej začít provozovat firma Catering ST. Ta se jako jediná přihlásila do výběrového řízení. „Šli jsme do toho s tím, že budeme provozovat nejběžnější občerstvení a také proto, že tím vytvoříme nové pracovní místo,“ zmínil se majitel firmy Michal Polata. Zda se do toho skutečně pustí, budou ale ještě důkladně zvažovat. Roční nájem totiž činí 36 tisíc korun, a to bez plateb za energie. Tak se nakonec dohodli radní.

Město má zděnou budovu stánku v majetku od letošního dubna, ale už měsíce předtím byl zavřený. Starosta Pavel Vondrys k tomu řekl: „Hned na začátku bylo jasné, že základní podmínkou pro znovuotevření bude zákaz prodeje alkoholických nápojů.“

Kdysi už v tomto stánku běžné občerstvení bylo. To si pamatuje i Drahomíra Brožová ze Strakonic. „Dříve jsem tu hodně nakupovala, hlavně noviny a časopisy. Od té doby, co tam bylo občerstvení, kde se prodával i alkohol a cigarety, by se kolem něj člověk bál i chodit. Stánek byl celodenně obsazen podivnými skupinkami,“ potvrdila. Podle ní je však škoda, že teď nefunguje vůbec. „Snad už se tu nikdo shlukovat nebude, když se tam nebude prodávat alkohol,“ poznamenala.

To, že byl stánek v blízkosti dětského hřiště směrem od ulice Na Stráži problémem několik let, nezastíral ani starosta. „Kvůli tomu, že tam byl k mání alkohol, se kolem něj objevovali lidé, kteří se často nechovali právě nejlépe,“ popsal. To vedlo k řadě stížností obyvatel. „Dlouhodobě jsme se snažili s tehdejší majitelkou vše řešit, leč bez valného výsledku,“ potvrdil. Zásadní zlepšení nepřinesly ani častější kontroly městské policie.

Vloni městská vyhláška udělala konec pití alkoholu v celých Rennerových sadech. Zakázala tam jeho požívání stejně jako na dalších veřejných prostranstvích.