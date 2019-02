Rovná /DOPLNĚNO, FOTOGALERIE/ - V kmeni je několik otvorů, do kterých vandal nalil chemikálii.

Přesně 14 otvorů těsně nad zemí, ze kterých vytéká pěna a podivná tekutina. Tak vypadá obvod starého kaštanu v obci Rovná na Strakonicku. Na první pohled je vše jasné. Strom někdo navrtal či jinak poškodil a do jeho ran nalil chemikálii. Cíl je také jasný – zničit, zlikvidovat. Místní lidé jsou velmi rozhořčeni a pokud by přesně věděli, kdo tento čin spáchal, asi by ho nečekalo nic dobrého.

První příznaky se objevily začátkem května. „Najednou začala usychat část jeho koruny. Divili jsme se, co tak najednou. Pak jsme si těch podivných změn na jeho kmeni všimli. Je to hrozná lumpárna,“ řekla přímo u stromu Jaroslava Šrámková.

Na místě byl na pozvání Deníku i Miroslav Šobr z odboru životního prostředí strakonické radnice. Po prozkoumání kmene pohřbil naděje všech přítomných. „Pokud si s tím strom neporadí sám, jeho naděje na záchranu je mizivá, řekl bych nulová. Jed už koluje v celém stromě. Podle mého názoru do děr někdo nalil hodně silnou a agresivní chemikálii,“ vyslovil jasný verdikt. Pokud by strom přece jen otravu přežil, není vyloučen radikální ořez větví. „Mohou zeslábnout a padat. Ale kaštan patří mezi stromy, který by to ustál,“ naznačil alespoň malou naději.

Podle některých lidí má pokus se zničením stromu souvislost s pokácením druhého kaštanu v jeho těsné blízkosti letos v březnu. Zastupitelé se tak rozhodli proto, že jeho kořeny narušují zeď vedlejšího domu. Obyvatelům se to zdá unáhlené. „Možná stačilo jen přerušit kořeny u zdi a ne ho celý kácet,“ pokračovala Šrámková. Starosta Jiří Nepodal oponuje: „To by mohlo porušit stabilitu stromu a poryv větru by ho mohl srazit na některý z domů.“ To potvrdil i Miroslav Šobr. „Přesně to byl důvod, proč padly stromy ve Zlíně,“ vysvětlil. Pokácení kaštanu proběhlo podle něj v souladu se zákonem.

Včera se ale ukázalo, že i pařez po pokáceném stromu má u kořenů vyvrtané díry, ze kterých vytéká stejná tekutina, jako ze zatím stojícího kaštanu. Pokud strom uschne, bude policie případ šetřit jako poškození cizí věci. Zatím bude kaštan pod dvouměsíčním dohledem.

Nejde ale o ojedinělý případ, který bude Česká inspekce životního prostředí v Českých Budějovicích na Strakonicku vyšetřovat. Na Palackého náměstí ve Strakonicích někdo podobným způsobem otrávil jilm.

Kaštany v Rovné:

– Podle místních jsou stromy staré 80 až 100 let.

– Jeden kaštan nechalo zastupitelstvo pokácet. Jeho kořeny měly ohrožovat nemovitost.

– V zatím stojícím kaštanu je 14 děr, do kterých někdo nalil velmi silnou chemikálii.

– Pokud poničený strom uschne, bude to policie vyšetřovat jako poškození cizí věci.

– Před osmi lety kdosi podobným způsobem poškodil nejméně šest stromů na Střele. Přežily pouze dva, pachatel nebyl nikdy dopaden.