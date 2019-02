Střelské Hoštice - Z třináctimilionové rekonstrukce Základní školy ve Střelských Hošticích už je hotové přízemí.

Základní škola ve Střelských Hošticích prochází rekonstrukcí. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

V místnostech, které jsou určené pro mateřskou školu, se ale nyní učí školáci. „Třídy v prvním patře totiž společně s ředitelnou právě procházejí rekonstrukcemi,“ zmínil se ředitel školy Roman Krejčí.

Dělníci obsadili navíc i podkroví, kde mají vzniknout zcela nové učebny, kabinet a úložné prostory.

Práce na škole budou trvat až do srpna. „Zkrátíme kvůli nim i školní rok. Na pět dní vyhlásíme ředitelské volno,“ dodal Krejčí. Právě během prázdnin se mají dělníci pustit do úpravy prostranství okolo školy. „Na dvoře by měla být na jedné části dlažba a na další trávník. Instalovat sem chceme i pískoviště a prolézačky,“ dodal ředitel.

Slavnostní otevření zrekonstruované školy se uskuteční začátkem září. Budova bude nově sloužit nejen žákům základní školy, ale i mateřské škole.