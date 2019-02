Strakonice - K výškovému objektu na Kuřidle nad Strakonicemi se musí vyjádřit armáda i letiště.

Pracovní vizualizace rozhledny, která by měla vyrůst na strakonickém Kuřidle.NÁVRH. Pracovní vizualizace rozhledny, která by měla vyrůst na strakonickém Kuřidle. | Foto: Luděk Kamiš

Obyvatelé Strakonic i turisté se nemohou dočkat vybudování rozhledny na Kuřidle. „Kdy konečně bude?“ ptali se na úterním setkání vedení radnice s občany. Stezka Švandy Dudáka, jejíž měla být součástí, přitom existuje už od října minulého roku.

Překážky, které brání dokončení projektu, popsala místostarostka Ivana Říhová. „Jednak jde do jisté míry o chráněné území a museli jsme tedy vše konzultovat se životním prostředím. Dále roli hraje i blízkost letiště a vojenské posádky. Rozhledna by se totiž stala výškovým bodem, který by měl být osvětlený. A zhruba dva kilometry kabelu by rozhlednu značně prodražily,“ vysvětlila.

Pokud se podaří včas získat všechna stanoviska, mohl by být projekt hotový do dvou měsíců. „Poté bychom mohli žádat o dotace z Regionálního operačního programu,“ dodala místostarostka.

Podle úvodního návrhu architekta Luďka Kamiše má být rozhledna více než třicetimetrová s vyhlídkovými plošinami ve dvou třetinách a na vrcholu. Bude se jednat o ocelovou konstrukci kombinovanou s dřevěným pláštěm. Má mít stavebnicový charakter, což usnadní případné pozdější úpravy.

Stezka Švandy Dudáka měří patnáct kilometrů a vede místy, kudy podle pověstí Švanda chodil. Začíná a končí na hradě a vine se kolem Kuřidla i Šibeničního vrchu. Stála více než půl milionu korun, přičemž dvěma sty tisíci přispěl prostřednictvím svého grantového programu Jihočeský kraj.