Dostat na Otavě loď přes jez chce hodně nervů

Strakonice -V Katovicích u mlýna a ve Strakonicích u hradu. To jsou podle jedenatřicetiletého vodáka Davida Zelenky jen některá z míst na řece Otavě, kde je problém dostat lodě přes jez. „V Katovicích je hodně kamenů a většinou málo vody. Ve Strakonicích zase vadí příliš strmé schody,“ popsal. Usnadnit vodákům zdolávání jezů a vylepšit nástupní místa i prostor pro přenášení lodí je cílem Otavské plavby. To je společný projekt čtyř měst ležících na řece, a to Sušice, Horažďovic, Strakonic a Písku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Další podrobnosti záměru přiblížila místostarostka Ivana Říhová. „Chceme, aby se u jezů objevily i tabule s informacemi nejen o ubytování či občerstvení, ale aby přibližovaly i okolní přírodní a historické zajímavosti,“ dodala. Kromě toho by měla vzniknout vodácká kancelář, infolinka a nové webové stránky. V plánu je i úklid okolí jezů po jarních táních či povodních. Celý projekt má přijít na 3,3 milionu korun. „Už vloni jsme žádali o dotaci z regionálního operačního programu, ale neuspěli jsme. Letos to budeme zkoušet znovu,“ řekla za celou Otavskou plavbu Ivana Říhová. Jakmile budou peníze, může začít budování těchto míst. Zúčastněná města si řeku Otavu mezi sebe rozdělila. Strakonice mají na starosti úsek více než třicetikilometrový úsek od Kozlova do Sudoměře s dvanácti jezy. Z celkové částky na strakonický úsek připadá 950 tisíc korun. Spoluúčast Strakonic přitom činí 123 tisíc korun. Projekt Otavská plavba vznikl v roce 2001. Zpočátku byl zaměřený hlavně na propagaci řeky, vytvoření společných internetových stránek a podobně. Poté začala fáze úprav řeky pro vodáky. Část Otavy také kopíruje Otavská cyklistická stezka.

Autor: Jana Štroblová