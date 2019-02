Volyně/ Z vlastní studny musí brát vodu Karel Paletář, který bydlí v lokalitě Na Hradčanech ve Volyni. Ještě letos by se ale mohl dočkat vybudování obecního vodovodu.

Volyně. | Foto: Deník/Klára Alešová

„Slyšel jsem o tom. Bylo by to dobré pro situace, kdy například taje sníh nebo přijde velká voda. To jsou totiž většinou studny zakalené,“ říká. Problémy s kvalitou vody ale nikdy neměl. „Pravidelně studnu čistíme. Nechali jsme si dělat i rozbory a naše voda je pitná a vždy jsme jí zatím měli dost,“ dodal. I přesto si ale nechá obecní vodovod připojit. „Bude to taková jistota. Přece jen starat se o studnu dá poměrně dost práce,“ podotkl.

Kdy se ale lidé kanalizace dočkají, zatím nikdo říci nedokáže. Osmnáctého února už sice budou zastupitelé znát zhotovitelskou firmu pro stavbu, ale město musí čekat na to, jestli získá potřebné dotace. „O peníze jsme žádali na ministerstvo zemědělství. Zatím netušíme, jestli budeme úspěšní,“ dodal za odbor správy majetku a investic města František Maroušek.

Pokud by do té doby měli lidé problémy s vodou a chtěli je řešit, doporučuje hydrolog Karel Chodura z Havířova obrátit se na odborníky. „Hydrologové nebo báňští technici znají mnoho možností, jak ze zdroje zajistit kvalitní vodu. Každý vrt je ale jiný a má jiné podloží. Proto je nutné takovu situaci vždy řešit individuálně,“ dodal.

S vybudováním sítí počítá město i pro svoji spádovou obec – Zechovice. Na tu s největší pravděpodobností dojde až v roce 2010. „Lidé tady zatím nemají vodovod. Počítáme, že na jeho vybudování padne kolem šesti milionů,“ poznamenal Maroušek.

Poslední akce, při které město investovalo do oprav vodovodu, byla rekonstrukce ulice Čelakovského.