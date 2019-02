Strakonice - Plavecký stadion neudržel krok s dobou. Za atrakcemi jezdí lidé jinam.

Plavecký stadion Strakonice. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Rozdělit rekonstrukci krytého plaveckého stadionu na etapy. To je podle starosty Pavla Vondryse cesta ke snazšímu získání dotací. „Objem prostředků je limitovaný a méně náročný projekt by mohl mít větší šance,“ vysvětlil.

Spolutvůrce projektu Jiří Treybal zatím vidí jediný způsob, jak ušetřit. „Dala by se oddělit šatnová část s kuchyní směrem k zimnímu stadionu, a tu dostavět později. Technologii však bude třeba udělat najednou,“ popsal.

Rekonstrukce má stát přibližně 120 milionů korun a její součástí bude i přístavba s vodními atrakcemi. Radnice na ni už má projekt i stavební povolení. Vedení města chce žádat o dotace z nejbližší výzvy regionálního operačního programu.

Řada lidí si stěžuje na špatný technický stav bazénu. To přiznává i starosta. „Vznikl v 70. letech a mnoho je toho ještě z té doby. Ale dát peníze například do výměny topení a pak jej při celkové rekonstrukci z poloviny předělat, také není možné,“ podotkl.

Luděk Stejskal (51) ze Strakonic ale vidí hlavní problém jinde. „To, že bazén potřebuje rekonstrukci, je vidět na první pohled. O tom není sporu. Je ale škoda, že tam chodí jen ti, co si jdou vyloženě zaplavat. Kdo se chce vyřádit, jede jinam,“ dodal. Jako sportovec a potápěč poznal plavecké stadiony v řadě českých měst. „A dnes už se to se Strakonicemi absolutně nedá srovnávat,“ dodal.

Nový plavecký stadion chystá i Písek. Chce přitom podávat žádost o dotace do stejného programu jako Strakonice. Písečtí zastupitelé zvolili variantu stavby úplně nového bazénu, který má být spíše zábavním centrem, a nahradit tak současný nevyhovující. Má stát 193 milionů korun. Demolice a stavba zabere rok a půl. Podle informací náměstka ředitele Městských služeb Písek Josefa Hrádka je stavební povolení zatím daleko. „Nemáme ještě územní rozhodnutí,“ dodal.

Rekonstrukce strakonického plaveckého stadionu by jeho provoz přerušit neměla. To potvrdil ředitel Správy tělovýchovných a rekreačních zařízení Pavel Dušek. „Samozřejmě jej do určité míry může omezit, nechceme ale zavřít úplně,“ konstatoval. V případě získání dotací počítá radnice s hlavním objemem prací v roce 2010.

Krytý plavecký stadion ve Strakonicích byl postaven v roce 1972. Průběžně docházelo k opravám, ale nikdy se nejednalo o zásadní přestavbu. Poslední větší zásah byl podle slov Pavla Duška po povodních v roce 2002 do technologie v podzemí.

Proměna stánku vodních sportů

Pětadvacetimetrový krytý bazén moc změn nečeká. Zásadně se však změní obslužné prostory, kde budou společné patrové šatny, občerstvení, sauna a také zázemí pro baby plavání. V přístavbě pak má být rekreační bazén, vířivka i protiproud. Významnou částí stavby budou technologie včetně chemické úpravy vody, veškerých rozvodů a podobně.