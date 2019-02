Blatná - d letošního roku platí ve sběrných surovinách lidé i podniky za papír a plast.



Plastový a papírový odpad zaplňuje sběrny. Až tak se podepsal fakt, že hlavní světový zpracovatel odpadů, Čína, zastavila kvůli krizi odběr.

Přitom ještě loni mohli lidé v Blatné na PET lahvích vydělávat. Firma na zpracování odpadu EKO jim platila korunu za kus. Teď nastal opak – plasty a papír nikdo nechce. To trvá už od září. „Od ledna bereme od lidí plasty zadarmo, za papír platí. Podniky platí za obojí,“ řekl majitel firmy Ladislav Kratochvíl.

Opatření už pocítily například Technické služby (TS) Blatná. Od ledna platí 1,40 koruny za kilogram papíru. Za plastový odpad, díky tomu, že ho sváží, zatím ještě neplatí. „Pokud by to trvalo celý rok, zvedne nám to celkové náklady v řádech několika desítek tisíc korun,“ uvedl ředitel technických služeb Pavel Srb.

V Blatné funguje jeden sběrný dvůr. Jeho rozloha je 1300 metrů čtverečních. „To, že by odpad zaplnil sběrný dvůr, je opravdu krajní možnost. Veškerý plastový odpad vozíme do firmy EKO. Máme s ní smlouvu, že všechen odpad zpracuje,“ řekl Srb.

Firma EKO provozuje svůj vlastní sběrný dvůr v blatenské Riegrově ulici. Areál má zhruba jeden hektar a v současnosti je zaplněný tak z padesáti procent. „Stále ještě máme rezervu v jedné hale a dalším prostoru,“ ujistil Kratochvíl.

Současný stav se zatím nepodepíše na obyvatelích města. Žádné zvedání poplatků se nechystá. „Roční poplatek zůstává ve stejné výši – čtyři sta dvacet korun,“ uvedl Srb.

Podle ministerstva životního prostředí se problémy s odbytem druhotných surovin týkají všech členských států EU a situaci je třeba urychleně stabilizovat.

Odpady v Blatné

Za rok 2008 svezly TS z domácností 52,7 tuny plastů a 48 tun papíru. Blatná je jedním z nejlepších měst ve třídění odpadu na jihu Čech.

Zadarmo nikdo papír do sběrny vozit nechce

Strakonicko - Nezájem zpracovatelů odpadů o plast a papír znepokojuje Vojtěcha Holíka (79) ze Strakonic. Podle něj by se měly o likvidaci odpadů postarat výrobci, kteří tyto suroviny jako obal používají. „Buď je vykupovat, nebo zpracovat. Dříve se říkalo šetřte lesy a tak všechen papír šel do sběru. Teď nevíme, co s ním,“ zlobí se.

Situace je taková, že lidé, kteří přinesou papír do sběrných surovin, musejí ještě zaplatit. V lepším případě ho sběrny berou zadarmo. „Dřív k nám s papírem jezdila spousta lidí. Teď, když za něj neplatíme, nikdo tu není. Prý s ním jezdí na sběrný dvůr,“ komentoval prázdné nádvoří sběrny za vlakovým nádražím ve Strakonicích její zaměstnanec Pavel Soukup.

S pádem ceny přišli někteří lidé o pravidelné finanční přilepšení. „Za kilogram kartonu jsme platili padesát haléřů, za kilo obyčejného papíru třicet. Jezdili sem i důchodci s kárkou nebo bezdomovci prodat kartonové krabice ze supermarketu. To všechno skončilo,“ dodal Soukup.

Problémy s likvidací obalů doléhají i na majitele prodejen na vesnicích. „Papír jsem dával školním dětem do sběru, teď ho budu muset pálit. Plastové obaly nosím do kontejneru na návsi,“ řekl jeden z majitelů prodejny na Strakonicku. Jméno uvést nechtěl – kvůli užívání obecního kontejneru.

Za dodržování povinnosti zpětného odběru a využití obalů a jejich další efektivní recyklaci je ze zákona zodpovědná společnost EKO–KOM. „Na tuto situaci už od ledna reagujeme zvyšováním příspěvků na třídění a recyklaci obcím,“ informovala mluvčí firmy Šárka Nováková.

Třídění odpadů je podle ministerstva životního prostředí (MŽP) nutné, i když se může zdát jako demotivující. „Prostřednictvím operačního programu dotujeme projekty na podporu třídění a recyklaci odpadu,“ uvedla tisková mluvčí Jarmila Krebsová.

Podle ní ministerstvo zároveň dokončuje novou legislativu na podporu recyklace.

Sběrny nemají odbyt na papír a plasty

Ředitel strakonické akciové společnosti Recyklace odpadů a skládky Petr Pruner komentuje současný nezájem zpracovatelů o plasty a papír.

Jaká je situace v odbytu druhotných surovin?

Začíná být neúnosná. Jejich ceny výrazně spadly. Plasty zatím dodáváme na několik míst. Papír ale například nikdo nechce.

Je zájem o všechny druhy plastů?

Není. Fólie jsou minusová položka. Veškeré plasty, které jsme svezli, jsme ještě dál vytřiďovali. U některých druhů, například obalů od šamponů, potravin, jsme přestali třídit. Ty nikdo nechce.a nemá tedy cenu je třídit, když je nakonec nikdo od nás neodebere.

Kde takové plasty skončí?

Skončí na skládce spolu s nezpracovatelným materiálem.

Jaký vidíte další vývoj?

Pokud by ceny padaly dál, budeme muset zvedat ceny za zpracování i my.

Myslíte, že zvýšení ceny za zpracování druhotných surovin povede až ke vzniku černých skládek?

Myslím si, že ne. Nevidím k tomu důvod.