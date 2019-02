Strakonice - Pohotovost od 16. do 18. ledna

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Zubní pohotovost ošetří pacienty v nezbytně nutném případě. Bude ji zajišťovat dnes do 16 hodin a o víkendu vždy od 8 do 11 hodin MUDr. Pelíšek, Dr. Hajného 22, Vodňany.

Krajská nemocnice v Českých Budějovicích má ve všední dny zubní pohotovost vždy od 16 do 22 hodin, o víkendu a svátcích pak od 8 do 18 hodin (telefonní číslo do Českých Budějovic je 387 878 570).

Ordinace lékařské služby první pomoci ve Strakonicích zahajuje v pracovních dnech v 18 a končí ve 22 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích je otevřena od 8 do 22 hodin.

Otevírací doba Lékárna Dr. Max, OC Plus, Katovická 1303, Strakonice: po – ne, svátky: 8 – 20 hodin.