Strakonice - Desítky milionů korun protečou městskou kasou do strakonického hradu z Evropské unie.

Obyvatele města Jana Horáka štve stav ulice Kochana z Prachové. „Autem se tam skoro nedá projet,“ poznamenal. Podle něj by tohle místo zasloužilo co nejdřív rekonstrukci.

„V rozpočtu ale zatím nic takového není,“ přiznal starosta Pavel Vondrys (ODS). Kromě regulačního plánu zóny Ostrov–centrum, kam ulice patří, zatím neexistují žádné konkrétní plány. Radnice ale chystá zadání projektu. Povede tudy přístupová komunikace ke kaskádovým domům, které chce nad náhonem směrem k ulici Ellerova stavět soukromá firma.

Dopravu považuje za jednu z hlavních oblastí, kam mají příští rok peníze jít, zastupitelka a ředitelka Základní školy Povážská Jaroslava Cháberová (ČSSD). „Důležité je i školství. Doufám, že v rozpočtu bude alespoň základní částka na stavbu školní budovy na Povážské,“ dodala.

Základ více než půlmiliardového návrhu rozpočtu na příští rok tvoří akce podpořené dotacemi. Na pokračování obnovy zámku a vybudování víceúčelového sálu v navazujícím objektu hradu má jít 53 milionů korun, z toho 45 milionů uhradí EU z takzvaných norských fondů. Bezmála 13 milionů korun má, podle informací vedoucí majetkového odboru radnice Jany Narovcové, stát rekonstrukce obřadní síně, černé kuchyně a dalších prostor. Na to jde z regionálního operačního programu (ROP) asi 12 milionů korun.

Na lokalitu Na Muškách je v návrhu rozpočtu určeno 45 milionů korun. Město ji chystá pro rodinné domky. Dotace z ROP 19,9 milionu korun jsou určeny hlavně na komunikace. Zbylých asi 9 milionů korun přidá město na sítě, chodníky, osvětlení a podobně. Dalších zhruba 14 milionů jde na hřiště s umělým povrchem. Dotace z ROP je o milion nižší. „Kromě sportoviště tam budou i šatny a sociální zařízení,“ dodala Narovcová.

Na bytovém domě na Jezárkách zbývá z celkových 47 milionů korun prostavět 16,5 milionu, což je shodou okolností stejně, jako na stavbu poskytl Státní fond rozvoje bydlení.

Do stovek milionů by podle radnice mohly jít výdaje na kanalizace včetně čistírny odpadních vod. Do rozpočtu se to však dostane až v případě získání dotací.