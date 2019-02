Strakonicko -Dosavadní senátor Josef Kalbáč (KDU–ČSL) v letošním kole neuspěl. S vysokou politikou končí. Chce se věnovat svým zájmům, které posledních pět let zanedbával.

Dosavadní senátor Josef Kalbáč. | Foto: DENÍK/Slávka Petráková

Čím vyplníte čas, který jste doposud věnoval práci senátora?

Mám hodně aktivit. Vydali jsme zpěvník, který se lidem velice líbil, chtěl bych v něm pokračovat. Také mám mnoho práce na poli a v lese. A dál se chci zapojovat do spolkové činnosti, které jsem se věnoval vždy. Mám nějaké požadavky i na sepsání historie hasičských sborů. Už to ale nebude takové nasazení jako doteď.

Nebude vám senátorská práce po tolika letech chybět?

Odcházel jsem kdysi po dlouhých letech i ze zemědělství. To je život. Práce senátora pro mě byla jeden list do knihy mého života. Z toho, co se nám za pět let naší práce povedlo udělat, mám dobrý pocit.



Co vám práce senátora a přinesla?

Poznal jsem, co politická práce obnáší. Dostal jsem šanci setkat se s mnoha moudrými lidmi. Ale samozřejmě jsem poznal i tu odvrácenou stranu politiky. Negativní názory lidí i médií.

Letošní volby jste nevyhrál. Myslíte si, že jste udělal chybu ve volební kampani?

To si nemyslím. V obcích jsme vyvěsili plakáty, na kterých jsme prezentovali moji činnost v obvodu za pět let. Navštívili jsme všechny vesničky, setkávali se s lidmi. Nejsem si vědom chyby.

Co vás čeká nyní? Odcházíte do penze?

To nemohu říci, ještě jsem to nezvažoval. Budu to řešit v následující dny.