Bílsko - Z objektu fary chce obec na Vodňansku vystavět 10 bytů pro 22 seniorů. Chce jim tak zajistit bydlení na stáří.

Budovu fary čeká změna. | Foto: DENÍK/Slávka Petráková

Bydlení na stáří vyřeší více než dvěma desítkám osamocených lidí přestavba fary. „Mladí odcházejí do měst za prací a staří zůstávají sami bez pomoci. Určitě by byli rádi, kdyby o ně bylo pečováno a přitom zůstali doma ve své obci,“ komentuje plány obecního úřadu Ladislav Novák (59) z Netonic, patřících pod Bílsko.

Svůj názor zdůvodňuje tím, že na vesnici už to není, jak to bývalo dříve. „Čím dál tím více se vytrácí soužití dvou generací,“ upozorňuje.

Na dům s pečovatelskou službou se změní nevyužívaná patrová fara v centru obce.

Projekt už Bílští zadali. Deset pokojů pro dvaadvacet jednotlivců nebo manželských dvojic bude rozmístěno do patra fary a sousední budovy. „V té by bydlely méně pohyblivé osoby,“ poznamenává místostarosta Tomáš Bayer. Přízemí hlavní budovy má sloužit jako denní centrum, ve kterém by byla i obecní knihovna.

Náklady na přestavbu vyjdou podle předběžných propočtů na 22,3 milionu korun. „S církví už jsme jednali o prodeji fary a přilehlých hospodářských budov,“ upřesňuje starosta Jiří Vrtílka.

Zahájení výstavby je podle něho závislé na získání financí. „Grant k těmto účelům vypíší až na zimu, takže s výstavbou bychom počítali v příštím nebo v dalším roce,“ dodává starosta.

Jak je o seniory postaráno v okrese

Domovy pro seniory: Strakonice (2), Blatná, Vodňany, Sousedovice

Byty zvláštního určení s poskytovanou pečovatelskou službou: Strakonice, Blatná, Vodňany, Volyně, Sedlice, Osek, Radomyšl

Obyvatelé Bílska chtějí mít na stáří zajištěnou péči

Zajistit péči pro nejstarší generaci a přitom zachránit chátrající budovu místní fary.

To má vyřešit její přestavba. „Nedivíme se, že má být v tak malé obci dům s pečovatelskou službou. Protože i pro nejstarší generaci na vesnicích je třeba něco dělat,“ poznamenává Ladislav Novák z nedalekých Netonic.

V paměti má případ právě z této obce, kdy sousedé upozornili obecní úřad na to, že jedna starší žena nevychází delší dobu ze stavení. A kterou následně na to hasiči a policisté našli bez známek života.

S plány na odkoupení fary od církve a její přestavbu místní lidé souhlasili. „Většina z těch, kteří přišli koncem loňského roku na veřejnou schůzi, kývla na to, využít faru pro zajištění péče o starší lidi,“ poznamenává Petr Mačura z Bílska.

Za pozemek a budovu pocházející pravděpodobně z 19. století, požaduje církev jako majitel 2,3 milionu korun. Přestavba na dům s pečovatelskou službou vyjde podle předběžných odhadů zhruba na 20 milionů korun.

Až dosud využívalo faru se dvorem a dalším příslušenstvím zemědělské družstvo. „Po odkoupení obcí ale tyto prostory uvolní,“ dodává Jiří Vrtílka, starosta obce pod kterou patří i Netonice a Záluží.