„Budiž, ale vysvětli mi, proč jsi sem tak vpadl?“

„Máme podezření, že v paláci je najatý vrah.“

„Najatý vrah? A kým a na koho?“ zeptal se pochybovačně Valdštejn.

„Nepochybně na vás, Jasnosti,“ vyhrkl generál a v očích se mu zračila služební horlivost.

„Viděl někdo toho najatého vraha?“

„Jeden z mých lidí ho potkal v blízkosti vašich komnat.“

„Aha. A jak poznal, že je to vrah?“

„Choval se nanejvýš divně a ohrožoval mého muže na životě.“

„To je vážné obvinění,“ souhlasil vévoda. „Jak ten najatý vrah vypadal?“

„Byla to prý mladá žena,“ přiznal Piccolomini a lehce znejistěl. Co kdyby to byla vévodova milenka? Však se o něm říkávalo, že v mládí býval mimořádný divoch.

Valdštejn neřekl nic a zatvářil se pochybovačně, aby svému věrnému generálovi dal najevo, že zřejmě přehání. Ve skutečnosti mu bylo jasné, že tím podezřelým či podezřelou, o niž je řeč, není nikdo jiný než Anna Marie ze Švamberka. Chvíli mlčky uvažoval, co by měl veliteli své osobní stráže nařídit. Má tu krásnou dívku vystavit riziku, že ji najdou? Co pak? Nebo má všechno popřít a přikázat Piccolominimu, ať se o ní nestará? Nebo se mu má dokonce přiznat a vyklopit, že jde o dívku, která se vydává za císařského posla? Vždyť o nějakém listu hraběte Thurna nemusí padnout ani slovo.

Ve vévodovi se svářily značně protichůdné myšlenky. V každém případě musí Anně Marii získat čas, aby se ukryla. Co jí to jen napadlo, zlobil se, že se po paláci vydala bez mužského převleku a ještě napadla toho sicilského lajtnanta?

„Popište mi, co se vlastně stalo,“ přikázal generálovi.

Piccolomini co nejvěrněji vylíčil Fabiův zážitek, Valdštejn ho klidně vyslechl a pak pokývnul hlavou: „Nevěřím sice v najatého vraha, ale konejte svou povinnost, milý Piccolomini. Pošlete mi sem ještě mého komorníka.

Když se dostavil Fabricius, vyzval ho vévoda: „Pozvěte ke mně toho císařského posla. Co nejrychleji!“

Anna Marie vstoupila do Valdštejnovy ložnice opět ve svém mužském převleku, smekla klobouk s bílým peřím a sklopila oči.

„Milá dámo, nech si raději klobouk na hlavě,“ začal vévoda tiše. „Právě tě hledá moje osobní stráž.“ Tykal jí, jak ho to ostatně sama požádala. „Měl bych ti pořádně vypeskovat, že se pereš na chodbách mého paláce…“ Valdštejn se musel usmát. Měl přitom nutkání k dívce přistoupit, obejmout jí a políbit.

Jen bolest v noze mu v tom zabránila.

„Vím, udělala jsem chybu,“ odpověděla Anna Marie a sklopila oči. „Radíte mi tedy, Jasnosti, abych raději opustila palác?“

„Ve svém vlastním zájmu.“

„A vaše odpověď?“

„Co nejrychleji odtud odejdeš do hostince Saský dvůr. Do večera ti pošlu po spolehlivém člověku list, však víš pro koho… Mám o tebe strach,“ dodal ještě. Napadlo ho, co kdyby jí chytili a mučili. Prozradila by ho? Ke svému překvapení zjišťoval, že mnohem více mu záleží na tom, aby jí ještě někdy spatřil. Vždyť porovnáním horoskopů, které sestavil Senni, zřejmě patří k době. Ten hlupák hvězdopravec samozřejmě netušil, že sestavuje horoskop pro mladou krásnou ženu. Myslel si, že se jedná o obyčejného posla a všechnu tu mimořádnost, kterou z postavení planet a hvězd vyčetl, přisoudil sdělení, které vévodovi doručil. Anebo tušil víc? Valdštejn si ke své hrůze vzpomněl, jak mu Kepler kdysi vysvětloval, že z horoskopu se dá vyčíst, jestli se jedná o muže nebo o ženu. Jenže Kepler byl jen jeden. Výjimečný hvězdář a věštec, jaký se narodí jednou za sto let! A pak, Senni je věrný, nebo spíše je věrný měšcům peněz, které má od svého chlebodárce vévody. Kde by byl, kdyby jich nebylo?

Anna Marie si nasadil klobouk a koketně se na Valdštejna usmála.

„Uvidím vás ještě, Jasnosti?“

Ta otázka zabolela. Chtěl vykřiknout „Samozřejmě“, ale neřekl vůbec nic, jen se mírně pousmál, ale jen mírně, a pokývl na znamení, že audience je u konce. Anna Marie zmizela, jakoby snad ani nebyla. Jen ve Valdštejnově srdci zůstal stín něčeho neuchopitelného, náznak čehosi, co nedokázal pojmenovat. Zamiloval se do té ztřeštěné bláznivku, která dělá poslíčka tomu arcirebelovi Thurnovi? Kdo ví?

Ale do myšlenek mu nečekaně vpadl komorník Fabricius, přes nějž se tlačila mohutná postava generála Piccolominiho.

„Co je?“ zavrčel vévoda.

„Jasnosti, nikoho jsme nenašli. Prohledali jsme celý palác od půdy po sklepení, ale nikde ta podezřelá ženská nebyla.“

Valdštejnovi spadl kámen ze srdce. Měl pocit, že tu ránu museli slyšet i Piccolomini a Fabricius. Aby zakryl své úlevné rozčilení, rychle odpověděl něco ve smyslu „to se dalo čekat“ a pak dodal: „Teď mne, pánové, prosím, nechte o samotě!“

Komorník a generál vycouvali z místnosti. Když jejich kroky dozněly na chodbě, přešel Valdštejn ze své ložnice do pracovny a přistoupil k vykládanému a bohatě zdobenému psacímu stolu. Otevřel jednu spodní přihrádku, vytáhl odtud kalamář s neviditelným inkoustem. Pak vzal čistý list papíru a položil ho na pracovní desku. Zamyšleně se zahleděl na jeho plochu a přemýšlel, jak hraběte Thurna oslovit. Napadalo ho, že se právě chystá dopustit zrady. V duchu však zároveň pomyslel na svatováclavskou korunu a znovu si jí představil na své hlavě. Když jde o moc, nesmí se člověk ničím zbytečně omezovat, čím výše má namířeno, tím více si musí dovolit. Vévoda uchopil brk, namočil ho do inkoustu a dal se do psaní.