Do Mateřské školy Šilhova v Blatné chodí v současné době 112 dětí.

„Pořádáme pro děti divadelní představení, soutěže ve sběru kaštanů, žaludů pro zvěř, víčka od PET lahví, sběr hliníku, v říjnu posvícení – pečení a zdobení hnětýnek. Dále mikulášskou nadílku, zdobení vánočního stromečku do soutěže, zpívání u vánočního stromečku na školní zahradě, adventní posezení s rodiči a mnoho dalších akcí,” přiblížila činnost mateřinky její ředitelka Vladimíra Přerostová. K ní dále patří vánoční nadílka pro děti, návštěvy a zápis do ZŠ, masopust a celá řada jiných aktivit.

Provoz mateřské školy zajišťuje osm pedagogických sil, dvě uklízečky, tři kuchařky a jedna hospodářka.

Budova MŠ je pavilónového typu a byla dostavěna v roce 1974. Otevřena byla 4. listopadu 1974. Budova se nachází uprostřed sídliště v rozlehlé zahradě. Škola měla kapacitu 120 dětí. V současné době 112 dětí. Škola je od roku 2001 právním subjektem, zřizovatel je město Blatná.

Mateřská škola prošla v posledních letech značnou rekonstrukcí interiéru – celková rekonstrukce hygienického zázemí v celé budově, nový dětský nábytek, obnova podlahových krytin, zmodernizování školní kuchyně v souladu s požadavky EU. „Modernizací a obnovou prochází i zahrada školy – nové herní prvky, nové chodníky v areálu školy, obnova dopravního hřiště,” vyjmenovala Vladimíra Přerostová.

Vzdělávací program nese název Krok za krokem školním rokem. Jak název napovídá, pomáhá krůček za krůčkem smysluplně obohacovat denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let. Usiluje o to, aby první vzdělávací kroky dítěte byly promyšlené a dovedly dítě k poslednímu, přiměřeně samostatnému kroku do další etapy života a vzdělávání.

Školka má velmi dobrou spolupráci se zřizovatelem. „Při realizaci plánovaných akcí čekáme na získání dotací na zateplení budovy a výměny oken,” dodala ředitelka.

Největším přáním celého kolektivu Mateřské školy Šilhova je uspokojit požadavky maminek na umístění dětí do naší školy v příštím školním roce.

