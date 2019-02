Strakonice - Za sebevraždou jsou se vší pravděpodobností dlouhodobé spory v místě bydliště.

Šéf policistů v Blatné B.H. (46)se v úterý 6. prosince dopoledne zastřelil přímo v budově strakonického státního zastupitelství.

Neoficiální informace hovoří o tom, že stojí za sebevraždou jeho osobní problémy a sousedské spory vobci u Blatné, kde s rodinou žil. "Spory sjednou rodinou tady byly.Těžko ale soudit, zda hoto ovlivnilo. Jedno mohu říct určitě - bylo to nechutné," řekla nám jedna osoba, která policistu znala. Záměrně ani neuvádíme, zda šlo o muže či ženu.

Policisté úterní tragédii potvrdili, alevzhledem k okolnostem se nechtějí k případu vyjadřovat. „Mohu pouze potvrdit, že zemřel tragickou smrtí a vzhledem k okolnostem a rodině se nebude policie k případu vyjadřovat,“ sdělilmluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Podle všeho došlo k následujícímu: Vedoucí blatenských policistův úterý, kdy byl ve službě, dopoledne odešel na záchod v budově zastupitelského úřadu, kde měl jednání naoddělení probační a mediační služby,a tam se střelil do hlavy.

Podle lidí, kteří policistu znali, šlo o pracovitého člověka. "Znali jsme a znám i rodinu. Je to obrovská lidská tragédie. Byl to hodný a férový člověk, který by nedokázal nikomu ublížit," řekl Jan Běhavý, který má k obci blízké osobní vztahy. Případné příčiny sebevraždy a zmiňované spory komentovat nechce. "Ne, k tomu se s ohledem na rodinu vyjadřovat nebudu," vysvětlil.

B.H. blatenským policistům šéfoval pět let.

V případu byla nařízena soudní pitva, která určí další okolnosti jeho smrti. Případ dál vyšetřují policisté, kteří na něj uvalili přísné informační embargo.