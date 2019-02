Lipenkso - Na břeh doplaval jen jeden mladík.

Lipensko – Špatně v sobotu 3. prosince skončila rybářská výprava tří mladých Němců na lipenské jezero.

Loďka se s nimi převrátila a spadli do vody. Pouze jeden mladík doplaval na blízký ostrov, ale zbylé dva výletníky hledali záchranáři do neděle.

Německy hovořící mladíci ve věku kolem dvaceti let se vydali na ryby kolem 14. hodiny. Jak se vše sběhlo, říká zástupce vedoucího Územního odboru Český Krumlov Policie ČR Marian Benčaft. „Auto nechali stát v Další Lhotě na druhém břehu. Jeli na ostrov Tajvan, kde chtěli rybařit,” řekl. Tam si udělali oheň, ale po čase si to asi rozmysleli, protože kolem 16. hodiny nasedli na loď a vraceli se. „Padesát až sedmdesát metrů od břehu se loď zvrhla,” líčil Marian Benčaft.

Jednomu mladíkovi se podařilo dostat na ostrov. „Ležel v bezvědomí v ohništi, vypadal jako čert,” řekl záchranář Milan Bukáček. Mladík se ráno probral a volal o pomoc. Volání: „Hilfe, hilfe!” zaslechli rybáři u Valtrova. Mladík skončil v nemocnici, o osudu jeho kamarádů se do nedělníhovečera nic nevědělo.