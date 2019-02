Jižní Čechy - Redakce Deníku navazuje na projekt Psaní na pokračování, na němž se podílí spisovatel a děti.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Náš list vyzval Romana Kozáka z Volar, aby jako předskokan napsal úvod podzimně laděného příběhu, který budou do Vánoc dotvářet páťáci škol ze všech sedmi okresů na jihu Čech. Psaní se jako první chopilo pět dětí ze Základní školy Zlatá stezka v Prachaticích. Ty rozvinuly příběh v minulých dnech. Vždy v pátek štafetový kolík vracíme spisovateli Kozákovi, aby připojil další slova, a na dalších pět vydání budou rozvíjet děj páťáci ze ZŠ Štěkeň na Strakonicku. Dnes zrekapitulujeme předchozí děj a připojíme nový vstup Roman Kozáka.

• SHRNUTÍ předchozích částí:

Školáci Tomáš a Kuba doprovázeli kamarádku Kájinu na vlak. Na koleji za skladištěm narazili na omšelý osamělý vagon, z komína na střeše se kouřilo. Děti vlezly dovnitř a vagon se rozjel kamsi do listopadové mlhy…Vlak nečekaně zastavil v místě, kde bydlela Kájina, u níž kluci museli přespat. Tajemný vagon třem kamarádům učaroval. Toužili se do něho vrátit, znovu vidět průvodčího, kterému okolo krku lezly ještěrky a na sobě měl zvláštní kabát. Ostatní cestující se tvářili, jako kdyby vstali z mrtvých.Visely na nich staré obnošené kabáty a boty už měli skoro rozpadlé…

• POKRAČOVÁNÍ Romana Kozáka (2. vstup):

Dá rozum, že zvědavost má nad obavami vždy navrch. A tak další odpoledne míří tři spolužáci znovu rovnou ke koleji za skladištěm. Bude tam zase vagon s průvodčím v šupinatém kabátě? A troufnou si dát se do řeči s cestujícími, kteří jako by jeli kdovíodkud a neznámo kam? Jenže vagon nikde.

„Pojďme dozadu k výhybce,” napadne Tomáše. „Výhybka nám ukáže směr, kam se náš vagon vydal.“ Avšak u šipky, která míří na vlečkovou kolej do opuštěné továrny, se všichni zarazí. Civí na rozpadlé ploty, zpustlé tovární haly, zarostlá nádvoří a vytlučená okna. Kájina překročí zrezivělou kolejnici a nejistě se rozhlédne: „Kluci, nebude to nebezpečné?“