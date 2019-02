Strakonice – Ředitelství silnic a dálnic chce jen pozemky pod plánovanou dopravní stavbou.

Výkupy pozemků kvůli zamýšlené stavbě severního dopravního půloblouku zahájí i strakonická radnice. Ve středu na to kývli zastupitelé.

V prvním případě se bude podle informací tajemníka městského úřadu Jana Tůmy jednat o pozemky potřebné pro zpevněné plochy, parkoviště, chodníky, místní komunikace a další objekty, které sice budou součástí stavby obchvatu, jejich investorem ale bude město a ne Ředitelství silnic a dálnic.

„Dále to bude výkup pozemků od soukromých vlastníků včetně nemovitostí tam, kde to bude nutné pro výstavbu obchvatu,“ doplnil. Konkrétně půjde o prostor blízko stadionu na Sídlišti, kde bude kruhová křižovatka.

Do třetice půjde o pozemek v areálu, kde je dnes trojúhelníková křižovatka na Písecké a kde by v budoucnu měla být další kruhová křižovatka.

Jak uvedl Jan Tůma, výkupní cena ještě nebyla stanovená. Nicméně bude shodná s tím, za kolik bude vykupovat Ředitelství silnic a dálnic. To zase bude postupovat podle projektové dokumentace a cenu stanoví znalecký posudek v souladu s platnými cenovými předpisy.

Samo Ředitelství silnic a dálnic ohlásilo zahájení výkupu pozemků pod obchvatem před prázdninami.

Oficiální dokument Ředitelství silnic a dálnic počítá se získáním stavebního povolení do října příštího roku. Poté má následovat výběrové řízení. Stavba by mohla být zahájena začátkem roku 2013 a skončit v listopadu 2014. To jsou data orientační, záležet bude na více okolnostech včetně toho, jestli bude ve státní pokladně dostatek peněz. Předpokládané náklady jsou téměř 417 milionů korun bez DPH. Hlavní trasa bude měřit 1540 metrů.