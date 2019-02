Vodňany, Albrechtice nad Vltavou – Vyzkoušet si slaňování, přiučit se zdravovědě a střílet vzduchovkou. Takový program měli v tomto týdnu studenti prvního ročníku Trivisu Vodňany na kurzu přežití v Nové Louce u Albrechtic nad Vltavou.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Oficiálně se to nazývá Zátěžový týdenní kurz. Cílem je hlavně stmelit nově vzniklý kolektiv, studenty fyzicky připravit, ukázat jim, jak funguje integrovaný záchranný systém či vysvětlit zásady kriminalistické práce,“ říká učitel a jeden z vedoucích kurzu Miloš Hamáček.

Třeba ve středu přijeli na kurz policejní těžkooděnci a předváděli svoji činnost. Kurzy pořádá škola už mnoho let, ale u Albrechtic letos poprvé. „Jsou tady pro to výborné podmínky,“ dodává Hamáček.

Je poměrně nevlídné počasí, poprchává, někteří studenti, kteří se před kurzem prakticky neznali, protože ve škole strávili jen dva dny, se ale převlékají do plavek. Čeká je totiž soutěž, něco jako triatlon. Tříčlenné týmy se připravují, každý má svoji úlohu. První student je běžec, má za úkol uběhnout dva kilometry a předat štafetu plavci. Ten má absolvovat zhruba sto metrů v pískovně a vyslat na trať dalšího běžce. Důležitý je čas, na trase jsou hlídky, které kontrolují, zda si účastníci nezkracují trasu. Sčítají se vždy časy dvou týmů, není tedy důležité mít nejlepší čas, ale spíše podat vyrovnané výkony. Téměř na konci kurzu vyhlásili vedoucí výsledky, všechny aktivity jsou totiž formou soutěže.

Vodňanský student Filip Sliacký byl se svým plaveckým výkonem spokojen. „Dobré to bylo, ale voda je dost studená, lepší by bylo, kdyby svítilo sluníčko,“ tvrdí student. „Samozřejmě, že bych chtěl, aby můj tým zvítězil. Budeme se snažit být co nejlepší,“ poznamenává student, který ve volném čase hraje nohejbal za Vodňany v dorostenecké lize. „Od kurzu očekávám, že mi vylepší fyzičku a připraví na věci, které se budeme ve škole učit,“ říká Sliacký. Každý den na kurzu začíná rozcvičkou.

„Ta je pro některé dost obtížná,“ vysvětluje Miloš Hamáček. Podle něj je vždy mezi novými studenty někdo, kdo má velice dobrou fyzickou kondici, protože se věnuje některému ze sportů. „Pak je trochu vakuum a vždycky bývá početná skupina, která je s fyzičkou takzvaně na štíru. To sice za ten týden příliš nezměníme, ale když jdou studenti běhat v úterý a pak v pátek, rozdíl je znát. Ve škole potom dáváme dost důraz na fyzické aktivity, na sebeobranu,“ doplňuje Hamáček.