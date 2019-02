Strakonice – Šestačtyřicetiletý Marco Marcellini z Itálie tráví na Strakonicku už páté léto. Jezdí sem se svou českou partnerkou Kateřinou Eremiášovou, původem ze Strakonic.

Marco Marcellini a Kateřina Eremiášová. | Foto: DENÍK/Jana Štroblová

Za tu dobu si na některé věci zvykl, něco ho ale stále udivuje.

Po jeho prvním příjezdu mu přišlo jiné téměř vše. Hlavně lidé. „Například mi připadá, že tu mají lidi na všechno dost času, že jsou takoví pomalejší, než něco udělají. V Itálii i tam, kde žijeme, to je město srovnatelné se Strakonicemi, je to živější,“ zmínil se.

Kateřina doplnila, že jejich současným domovem je město Rieti asi osmdesát kilometrů od Říma. „Je považované za centrum Itálie, protože na všechny strany je to stejně daleko,“ dodala.

Co mu naopak učarovalo, to je příroda a památky. „Jsou to na jedné straně rybníky, že je tu všude hodně vody. Dál zámky či architektura, jak ta stará i moderní,“ poznamenal. Každoročně se jedou podívat do Prahy. Letos byli například i v Českém Krumlově, na Hluboké a na Orlíku. Navštívili i Blatnou. Tam Marca zaujal park s daňky.

Kapitolou samou pro sebe je jídlo. „Zvykl si v Čechách například na guláš, ten po mně vyžaduje i v Itálii. Také jsou to jídla z brambor. Chce tam po mně teď už i bramborovou kaši nebo francouzské brambory,“ popsala chutě svého partnera Kateřina.

Z Čech si vozí domů sušené houby, ty má Marco také velice v oblibě. Na co si naopak vůbec nezvykl, to jsou hutné omáčky jako je svíčková. A knedlíky taky ne. Zajímavostí jistě je i to, že teprve letos po pěti letech začal v Čechách pít pivo.