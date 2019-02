Strakonice -Jaké to je, mít v hrudi srdce jiného člověka? Musíte se naučit mít ho rádi, říká Miloslav Trégl (54) ze Strakonic.

Miloslav Trégl nosí na triku číslo 588. | Foto: DENÍK/Petr Škotko

Od roku 2005 provází Miloslava Trégla (51) ze Strakonic číslice 588. Znamená jediné – je 588. člověkem v České republice, kterému byla provedena transplantace srdce. „Šel jsem tenkrát po mostě přes Otavu, když mi zazvonil mobil. Ozvalo se: Tady IKEM, dobrý den. Pane Trégl, máme pro vás srdce,“ vzpomíná na okamžik, který ovlivnil celý jeho život.

Už šest let tak v jeho hrudi bije srdce jiného člověka. „Moc toho o něm nevím, ale něco málo přece jen ano. Byl to muž, který zemřel spolu s dalším při dopravní nehodě. Srdce toho druhého dostal můj kamarád,“ říká bez obalu Miloslav Trégl.

Když ale zmiňuje, jaké měl při vší smůle štěstí, říká dvě strakonická lékařská jména. „Lékaři Ivo Horný a Ivan Švihálek. Nebýt jich, jejich přístupu a odhodlání vyzvat smrt na souboj, už bych tady nebyl,“ skládá oběma lékařům hlubokou poklonu.

První transplantace srdce v České republice byla provedena v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v roce 1984. Po 21 letech se mezi ty, kteří transplantací prošli, zařadil i Miloslav Trégl (51) ze Strakonic. Jeho číslo je 588.

Dušnost, únava, slabost. To byly příznaky, které zpočátku pociťoval. „Jenže jsou to příznaky, které můžeš přičíst čemukoliv. Třeba viróze. Tak proč zrovna srdci?“ vzpomíná Miloslav.

Jenže postupem času se jeho stav zhoršoval až do té míry, že už nemohl ani chodit. V té době mu bylo 45 let a v jedné chvíli už toho začala mít jeho žena plné zuby. Prostě ho k lékaři donutila jít. „Ono to bylo ještě trochu jinak. Já jsem asi půl roku předtím marodil a chodil na vyšetření. Ale všichni mi říkali, že srdce to není,“ uvedl Trégl.

Vrchol všemu nasadil internista, který mu jasně řekl: „Srdce máte v pořádku.“ Měsíc nato byl Miloslav Trégl zařazen na ambulantní listinu čekatelů na srdce . . . „Měl jsem štěstí, že mne dostal do rukou doktor Ivan Švihálek. Už tehdy poznal, jak to se mnou je, předpověděl, jak bude moje levá komora fungovat a prakticky mne už z nemocnice nepustil. Dokonce se v IKEMu divili, jaké tady máme machry,“ říká Miloslav.

Na nové srdce čekal v registru dva roky a dočkal se ho až na třetí pokus. Ty dva roky strávil návštěvami v IKEMu, pobýváním v kyslíkové komoře a braním hrstí prášků.

První pokus nevyšel. Už byl dokonce na sále a připraven, když padl verdikt: Tohle srdce vám dát nemůžeme, je poškozené. Zklamání, rána, několik dnů v nemocnici a zase domů.

Když přišla druhá šance, ani se na sál nedostal. Jen dojel do Prahy, vyslechl větu, že je to špatné, a jel zase domů.

Třetí a úspěšný pokus ho zastihl ve formě telefonátu z IKEMu, když šel po mostě Jana Palacha. „Ani jsem už moc radost neprojevoval. Bál jsem se, že to zase nevyjde. Naštěstí jsem se mýlil,“ usmívá se Miloslav.

Od zákroku uběhlo šest let. Jaké to je, mít v hrudi srdce jiného člověka? „Těžko říct. Jedno je jisté – kdybych ho neměl, už bych nežil. Ale je to prakticky stejné, jako když dáš do auta píst z jiného, které už jezdilo. A musíš se ho naučit mít rád. Prostě mu vděčíš za život, ale není tvoje,“ zní krutá pravda.

Za těch šest let seMiloslav hodně změnil. Jeho tělo zdobí tetování, jehož symbolika úzce souvisí s tím, čím si prošel. Studuje různé víry a o komunální dění ve městě se zajímá pouze okrajově. „Svoje první srdce jsem zanedbal. U druhého už si to dovolit nemůžu. Neudělejte stejnou chybu.“

Dnes je bývalý signatář Charty 77 a zakladatel Občanského fóra ve Strakonicích po listopadu 1989 v invalidním důchodu.