Strakonice – V dalším pokračování seriálu rozhovorů Štafeta Strakonického deníku se představí strakonická spisovatelka a novinářka Helena Brejchová Vrábková. Pro své povídání nejen o psaní, ale také o výkladu karet a životě vůbec, si ji vybrala Martina Horejšová.

Helena Brejchová Vrábková. | Foto: archiv H.B.V.

V současné době kromě jiného pracujete také jako novinářka. Jak jste se k této práci dostala, co vás na práci baví a co byste naopak nejraději změnila?

Píšu v podstatě celý život. Kdysi to bývaly studentské noviny na škole, potom drobné sloupky a fejetony do strakonických novin, měla jsem volnou ruku a to především na zábavnou publicistiku, názory, postřehy. Byla jsem ráda, že mi tehdy Petr Pučelík tuto šanci dal, přece jenom se člověk začal pomalinku vypisovat. No a potom přišly další nabídky. Na psaní mě baví úplně všechno, pokud mě nikdo nelimituje a neomezuje, pokud mohu mít svou autocenzuru a svobodu. Takže co se mě týče, jsem v mé současné novinařině jako ryba ve vodě a neměnila bych vůbec nic.

Jste také autorkou několika knih. Kde čerpáte nápady a co je při psaní největší inspirací?

Píšu tak, jak to cítím a nápady potom přicházejí tak nějak samy od sebe. Tak, jak žiju život, tak i píšu. Někdy lehce, jindy těžce. Hodně vzpomínám, hodně naslouchám, hodně přemýšlím o prožitém a dávám pak jen věci do souvislostí. Absolutní fikci bych asi nikdy nedokázala napsat.

Také mě zajímá produktivita psaní. Je lépe psát raději ráno nebo večer? Kdy je mozek lépe připraven? Píšete někdy v přírodě, kde vás nikdo neruší?

Píšu kdykoliv. Ráno, v poledne, večer nebo třeba i o půlnoci, nedokážu psát knížky na povel a z jakéhosi musu. Buď to právě jde a jak já říkám - Pánbůh mi to sám diktuje, až se občas divím, že jsem to napsala já, jako kdybych si to vůbec nepamatovala, že jsem to psala - anebo to nejde, a tak prostě nepíšu. Můj mozek si dělá, co chce. Píšu doma. Zásadně. Ale po kapsách nosím papír a tužku, protože nápad přijde klidně při čekání na semaforu nebo u pokladny v obchodě.

Kromě psaní se také věnujete výkladu karet, což je v podstatě tak trochu i psychologická práce. Svěřují se vám lidé často se svými problémy a dozvíte se občas i něco pikantnějšího ze soukromí, co nesmíte nikde vyzradit?

Ten, kdo vykládá karty, musí být vždycky i dobrým psychologem, protože se někdy musí sdělovat i věci, které bolí, ale které klient musí také vědět, třeba i o sobě, ale sám je nevidí. Já sama jsem takový krizový vykladač. Když je zle, snad dokážu pomoci, nastartovat, ukázat nejen světlo ve tmách, ale i věci v pravém světle. A to, co se dozvím, nikdy nepovím. Někdy jsem jediný člověk, který ví pravdu z celé klientovy rodiny. A velmi si důvěry svých klientů vážím.

S jakými problémy lidé přicházejí nejčastěji?

Láska bolavá, nevěrná, zoufalá. Zdraví zahnané do kouta. Finanční stres. Ztráta zaměstnání. Ztráta sama sebe.

Co říkáte na očekávaný konec světa? Já jsem slyšela, že se jedná jen o přechod od materiálního k duchovnímu pohledu na život. Lidé by prý měli být šťastnější.

Lidé mohou být šťastni už jenom tím, že žijí, dýchají a ráno vstanou. Každý problém se dá vyřešit, jenom smrt se musí přijmout bez výhrad. Nemyslím si, že je nutné čekat na rok 2012, nevím, možná, že k nějakému energetickému vyrovnání dojde, ale já osobně to nějak neřeším ani nezkoumám a nezabývám se tím. Uvidíme.

Váš syn je muzikant a hudebník. Jaký je váš vztah k hudbě? Jak relaxujete od stresu?

Kdybych hudbu nemilovala, tak by asi ani syn nebyl dnes tam, kde je. Hudba je obrovský životabudič a i když na to asi nevypadám a mnozí by to do mě neřekli, tak miluju rockovou muziku. Když si pustím po ránu U2, nedá mi to si s nimi nezazpívat a den je hned lepší. A když jdu třeba přírodou a řvu na lesy „Beautiful day“, tak to je lepší než deset psychiatrů. No a z totálního výcucu po náročném dni mě dostane půlhodinka v mém křesle s nohama nahoře a Vivaldi k tomu.

Setkala jste se jako novinářka někdy s lidmi, kteří na vás byli nepříjemní, nechtěli například poskytnout rozhovor?

Ne, nikdy. A i když se třeba malinko cukali, nakonec vždycky roztáli. Mám jenom dobré zkušenosti. Na každého se prostě musí jinak, ale hlavně žádná křeč, při mé práci musí být nakonec vždycky pohoda.

Na závěr bych se chtěla zeptat na plány do budoucna. Plánujete ještě vydání nějaké nové knížky? A je její případný námět tajemstvím?

Já budu psát, co živa budu, i kdyby to mělo být do šuplíku. Psaní je moje radost, můj život. Nyní finišuji s další knížkou, uvidíme, jak se bude mé nakladatelce líbit. V prosinci se mě ptala, kdy jí konečně dodám nový titul. Tak snad letos se dočká. A o čem bude? Tentokrát skutečně o životě. O třináctých komnatách, o zdolaných vrcholcích i střemhlavých pádech, o slzách i smíchu, bude o mě.

Štafetu předává Helena Brejchová Vrábková Pavlu Sekyrkovi.