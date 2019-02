Volyně /V HLAVNÍ ROLI ŽENA/ - Je to o svobodě osobnosti a o tom, že mohu dělat, co mě baví, říká Jarka Kupková.

Jaroslava Kupková. | Foto: DENÍK/Lucie Kotrbová

Malířka Jarka Kupková se narodila ve Volyni, poté žila několik let ve Strakonicích a ve středu 1. června otevřela ve svém rodném městě galerii. „Jako dítěti se mi Volyně nelíbila, utekla jsem a před rokem jsem potkala současného přítele, se kterým jsem se vrátila zpátky,“ říká s úsměvem.

Co vás přivedlo k malování a kdy?

Odjakživa jsem pořád něco čmárala. Nosila jsem s sebou všude bloky a kreslila. Výtvarnou střední školu mi ale rodiče zakázali, že se tím neuživím. K malování jsem se později dostala, ale ne studiem. Potkala jsem partnera, který mě léta vedl a učil.

Studovat umění jste nechtěla ani později?

Cesty ke studiu mi nikdy nevycházely. Buď jsem se na školu nedostala pro velký počet uchazečů nebo jsme zrovna hodně cestovali. Tehdy jsem se začala učit především jazyky, protože jsem pochopila, že bez toho to v životě nejde. Později jsem si ale dodělala restaurátorskou školu.

Malování nebylo jen koníčkem, ale i jste se jím živila. . .

Čtyři roky jsem vedla soukromou školu malování ve Strakonicích, rok jsem vedla děti v Písku. Poté jsem otevřela galerii JK ve Strakonicích, ale ta neměla dlouhého trvání.

Tento týden jste ale i přesto otevřela galerii ve Volyni. Myslíte, že tady jsou lidé nakloněni umění víc?

To bych neřekla, ale kromě galerie bych tady do budoucna ráda nabízela i malování pro děti a pro seniory. Více než dvacet let jsem malovala v plenéru, takže myslím, že bych jim měla co nabídnout. Ze zkušeností vím, že ve škole na děti nemá nikdo moc času, já bych jim ho chtěla dát. Problém téhle doby zkrátka je, že nikdo nemá na nic čas.

Dnes není jednoduché začít podnikat, nebojíte se, jak se vám bude dařit?

Vím, že jsem se vydala náročnou cestou a že potrvá, než se uchytím, jak bych si přála, ale je to hlavně o svobodě osobnosti a o tom, že mohu dělat to, co chci. Všem lidem, kteří dělají s nadšením a radostí, se daří, protože je to baví. Když budete pořád jen kňourat, že je špatná doba a podobně, tak to nikdy nepůjde.

Co nabídnete lidem, kteří přijdou do vaší galerie?

Určitě inspiraci, ať už ohledně zařízení a oživení interiéru bytu nebo i v možnostech, jak se dívat na svět. Určitě bych ráda, aby tady lidé našli takovou oázu, jak je v názvu galerie. Chci, aby se tu zkrátka lidé cítili dobře, k tomu by galerie měly sloužit.