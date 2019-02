Strakonicko – Pořídit si čtyřnohého miláčka přináší kromě potěšení i řadu povinností pro majitele.

Pes pravidelně potřebuje různá očkování. I když je u nás povinná pouze vzteklina, kterou musí pes poprvé dostat do šesti měsíců, neměla by se podcenit žádná z doporučených vakcín.

Stejně jako ve všem ostatním, je i v psích očkovacích látkách zastoupeno mnoho firem a značek, které je vyrábí. Proto nelze přesně říct, že pes musí dostat tehdy a tehdy vakcínu, po tolika a tolika týdnech ji opakovat a bude stát tolik a tolik.

Obecně platí, že by měl být kromě vztekliny oočkován proti psince, parvoviróze, koronaviróze, infekční hepatitidě a infekční laryngotracheitidě známé také jako psincový kašel. Všechny tyto infekce se obvykle očkují v jedné vakcíně, takzvané kombinaci.

Narozdíl od lidí se může pes očkovat také proti lymské borelióze, kterou nejčastěji přenášejí klíšťata. Očkování proti giardióze je málo obvyklé, jelikož se jedná o onemocnění, které není moc rozšířené. Leptospiróza je bakteriální onemocnění, které často šíří volně žijící zvířata. Může se přenášet i na člověka.

Se strakonickým veterinářem Markem Vondřičkou jsme si povídali o tom, co nejčastěji trápí psy a na co si dát pozor s nadcházejícím jarem a létem.

Jaké nemoci dnes psy nejvíc trápí?

V dnešní době se dá čekat úplně všechno. Není to dáno tím, že dřív by nemoci nebyly, ale dnes už, tedy kdo chce, diagnózu stanoví. Nyní s nastupujícím jarem jsou velké problémy s alergiemi, které pochopitelně souvisí s pylovou sezonou. Psi jsou na pyl buď alergičtí, nebo aspoň reagují zánětem na mechanické drážnění pylu při dopadu na kůži.

Jak se alergie projeví?

Jednak samozřejmě na kůži zvířete, jednak také mohou působit například problémy s očima či ušima. To vše má podle mých zkušeností z devadesáti procent alergické podklady, a tak je k tomu třeba přistupovat. Další věc, na kterou je třeba upozornit, je, že alergie výrazně zhoršují blechy. Když se na kůži, která je zasažená alergií, přemnoží blechy, pes si bude kůži pochopitelně rozkousávat.

Co se s tím dá dělat?

Především držet psa trvale v protibleších prostředcích, což by mělo být povinností i pro psa, který netrpí alergií. Dobré je psa alespoň jednou týdně vykoupat protialergenním šamponem a ideální je doplnit to hypoalergenní dietou.

Kdy se alergie nejčastěji projeví a jak to poznáme?

Alergií, které se projeví už u štěněte, je minimum. Většinou se objevují až po třetím roce. Alergie se projevuje na kůži, takže se pes drbe.

V tomto období jsou hrozbou také klíšťata. . .

Ano, to je další věc. Psa můžete oočkovat proti lymské borelióze, ale neoočkujete ho tím, aby klíšťata nedostával. Na to nejlépe fungují takzvané kapky nebo obojky.

Co psi a voda? Když je v létě horko, pes je uřícený, je dobré pustit ho zchladit do vody?

Určitě. Musel by být silný kardiopatik, aby mu to mohlo ublížit, jinak je pro psa nejlepší v létě chladit a koupat.

Dovolená. Další letní téma. Vzít psa autem na dovolenou, nebo ho nechat doma?

To je otázka, ke které je třeba přistupovat striktně individuálně. Pro některého psa to dobré je, pro některého ne. Důležité je si uvědomit, že v dnešní době už má většina aut klimatizaci, takže to pro psa není až takový problém. Pokud má pes silnou vazbu k majiteli, může pro něj být horší zůstat čtrnáct dní bez něj.

Měl by mít pes jinou stravu v zimě a v létě?

Ne, to není třeba. Jen musí v létě dostat víc vody.

Když jsme zmínili stravu, je podle vás lepší krmit granulemi nebo vařeným jídlem, konzervami a podobně?

Já jsem jednoznačně pro granule, po všech stranách je to pro psa lepší.

Na jaké příznaky je třeba dát si u psa pozor?

Pokud jde například o nechutenství, které trvá jeden den, není třeba propadat panice. Pokud se přidá apatie nebo zvracení, už je to důvod vyhledat doktora. Každopádně je vždy nejlepší zavolat předem a domluvit se, co a jak dál.

Správná péče o psa

Kontrola chrupu

Podobně jako lidé trpí i psi zubním kazem, paradentózou a tvorbou zubního kamene. Mohou je postihnout i prasklinky v zubech, vypadávání zubů, zánět dásní a také zápach z tlamy. Není tedy nic divného čistit psovi zuby kartáčkem a speciální pastou. Možností je také navštívit lékaře, který se tímto zabývá, a nechat psovi vyčistit zuby a odstranit zubní kámen profesionálně. Může se stát, že během výměny zubů u mladého psa (cca 4 měsíce) některý mléčný zub nevypadne a musí ho vytáhnout lékař.

Péče o srst

Psa je dobré pravidelně koupat, především pokud trpí alergií. Péče o srst je individuální u každého plemene, nicméně vyčesávání vypadlých chlupů žádnému psovi nemůže uškodit, naopak bude mít kvalitnější srst.

Péče o drápky

Pes si ve většině případů obrousí drápky sám. Pokud ne, je třeba je obrousit či ostříhat. Ideální je vyhledat profesionální pomoc.

Tlapky

O tlapky je třeba se starat především v zimě, když je na silnicích a chodnících sůl. Ta psům polštářky vysušuje a pálí je. Ochranou může být například promazávání kůže, ale důležité je především psovi tlapy po každém návratu z venku důkladně umýt.

Uši

Péče o uši, stejně jako o oči, pokud je všechno v pořádku, je čistě v pravidelných kontrolách. Pokud je ucho hladké, růžové, bez zápachu a výtoku, nebolestivé, pak je zdravé. Čisté a zdravé ucho nečistěte, mohli byste klidný zvukovod mechanicky podráždit a vyvolat problémy. Mírné zašpinění ucha ušním mazem je běžné.



