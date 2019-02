Prachatice – Po pětiletém provozu je prachatický městský kamerový systém poruchový. Na tom se shodli zastupitelé při posledním jednání v letos v lednu.

Uvolnili proto z městského rozpočtu částku sto sedmdesát tisíc korun na opravu některých prvků kamerového systému. „Peníze použijeme na kompletní rekonstrukci ovládacího pracoviště na služebně městských strážníků,“ vysvětlil starosta Prachatic Martin Malý. Strážníci tak dostanou nový joystick a harddisk na ukládání záznamů z kamer. Joystick se podle slov Martina Malého zasekává a je velmi těžké proto manipulovat se záběry z kamer.

Nová bude také kamera na komíně v Italské ulici. „Do ní se dostala voda a nefunguje, jak má,“ vysvětlil Malý. Zařízení by mělo být kvalitnější a s lepšími parametry a bude zároveň lépe zabírat prostor, pro který je určena. „Výběr má na starosti ředitel městské policie,“ upřesnil Malý.

V současné době je tak vypsáno výběrové řízení na dodavatele nové kamery a dalšího potřebného zařízení. „Zhruba do dvou měsíců by mělo být vše hotové,“ ujistil Malý s tím, že původní kameru z komína, pokud to půjde, nechá město opravit a následně ji použije na panoramatické záběry města buď z Libína, nebo z kopce od nemocnice.