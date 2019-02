Volyně – Smuteční síň na hřbitově ve Volyni bude sloužit jako galerie. Našla tak po dvaceti letech využití.

Malíř Ondřej Maleček při práci v galerii na hřbitově. | Foto: DENÍK/Lucie Kotrbová

„Muzejníci si ji vyžádali do výpůjčky a město samozřejmě není proti. Je to prostor, kde nikdy nic nebylo a teď poprvé se nějak využije,“ konstatuje starostka Volyně Lenka Nestřebová. Síň byla postavena před dvaceti lety, ale nikdy se nedostavěla. „Nebyly na to peníze. Když jsme nechali udělat studii, vyšlo nám to na šest až osm milionů korun a navíc je pravdou, že je to pro malé město docela zbytečná investice,“ míní starostka.

První výstava

Chátrající budovy se nyní ujali pracovníci volyňského muzea. „Je to pod patronací muzea, ale spolupracujeme ještě s kurátorem Janem Freibergem. Město nám v našem záměru vyšlo vstříc, a tak jsme se dali do přípravy první výstavy,“ zmiňuje vedoucí muzea Karel Skalický. Výstavy budou probíhat formou residenčních pobytů, to znamená, že přijede malíř, který pomaluje stěny síně, poté bude probíhat dva až tři měsíce výstava jeho práce a následně přijede nový umělec, staré dílo se přebílí a začne vznikat nové.

„Vzhledem k umístění prostor se budou všechny výstavy tematicky týkat hřbitova a věcí s ním souvisejících,“ konstatuje Skalický.

Prvním malířem v galerii na hřbitově je Ondřej Maleček. „Jde vlastně o první projekt nově vznikající galerie Na shledanou, kterou založil můj kamarád Jan Freiberg. Já jsem byl první, koho oslovil, a jsem za to moc rád,“ říká mladý malíř. Obří prostor z konce 80. let má pojmout jakýmkoli výtvarným způsobem. „Tematika je mi blízká. Dělám obrazy smutečních květin, které si z velké části vymýšlím. Snažím se zachytit noční přítmí a loučení, kdy člověk odchází a zavírají se mu oči,“ přibližuje své dílo výtvarník. V galerii byl včera devátý den a ještě týden práce ho čeká. Takto rozměrné dílo má před sebou poprvé. „Zatím jsem se k ničemu podobnému nedostal, je to určitě výzva, ale musím přiznat, že jsem čekal, že to půjde rychleji,“ zmiňuje.

V sobotu 5. června se bude konat vernisáž, která začne v 16 hodin na tvrzi a od 17 hodin bude pokračovat právě v galerii na hřbitově.

Dalším umělcem, který se zhostí úkolu vymalovat síň, má být Josef Bolf, který žije střídavě v České republice a v Americe. Na projekt se v budoucnu muzejníci pokusí získat finanční výpomoc v podobě kulturního grantu.