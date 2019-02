Strakonice - /DOPLNĚNO/ Radnice si chce vzítvzít dvousetmilionový úvěr. Státní dotace jsou nejisté.

Základní škola Povážská ve Strakonicích. | Foto: DENÍK/Iva Höflerová

Stavba nové školní budovy na Povážské by měla začít už letos.

Při výběrovém řízení na dodavatele sice jedna z firem podala námitku, ale ani to podle starosty Pavla Vondryse termín neohrozilo. „Je jen otázka, kdy se nám podaří vše doladit, abychom mohli začít. Zda to bude už na podzim či až před koncem roku,“ dodal.

Podle mluvčí městského úřadu Marie Kotlíkové stavbu provede firma PORR (Česko) a.s. za 245 milionů korun.

V letošním rozpočtu mají Strakonice na stavbu dvacet milionů korun. Zároveň si radnice chce vzít úvěr, aby měla jistotu bez ohledu na to, zda se podaří získat dotaci od státu, případně kolik. Podle Marie Kotlíkové má mít výši dvě stě milionů se splatností na deset let. Jedná se o otevřené výběrové řízení, které je zveřejněné nejen v České republice, ale i v rámci celé Evropské unie. Může se do něj tudíž přihlásit i nějaká zahraniční banka.

Způsob financování stavby ZŠ Povážská má být také jedním z bodů místního sněmu ODS, který se koná3. září. Podle člena strakonického zastupitelstva Josefa Štrébla nemá tento projekt smysl. „Takové peníze by měly jít spíše na zvýšení pracovních míst,“ potvrdil.

Strakonice měly uzavřenou smlouvu na takzvaný dodavatelský úvěr s původním stavitelem. Ten se vše dostal do konkurzu, a tak musela radnice začít hledat novou firmu, která by školu postavila. Tentokrát už řeší úvěr odděleně. „Pokud by to bylo provázané, bylo by posuzování nabídek mnohem komplikovanější a zdlouhavější,“ dodal starosta.

Výstavba dvou hlavních pavilonů a dalších budov ZŠ Povážská se má odehrávat ve třech rozpočtových obdobích a nejméně v rozsahu dvou školních roků.

Žáky do Lidické převeze školní autobus

Lada Hollarová ze Strakonic dává do školy na Povážské obě své děti Martinu a Tomáše. „Vloni dojížděla Martina ještě do školy v Lidické, nyní už půjde do šesté třídy, a proto dojíždět nemusí. Tomáš zde nastoupí do druhé. Snad bude celá výstavba brzy hotova,“ doufá Hollarová. Podle ní to mít smysl stoprocentně bude.

S tím nesouhlasí pan Jiří. „Budovy se přece mohly pouze opravit a ne stavět úplně nové. Podle mého se náklady vyšplhají na zbytečně velké peníze,“ domnívá se.

Už před třemi roky došlo k demolici jednoho z pavilonů a část žáků dojížděla na Lidickou. Letos to jiné nebude. „Do základní školy v Lidické ulici budou dojíždět děti z prvního stupně kromě první a druhé třídy. Ty spolu s dětmi z druhého stupně zůstanou na Povážské, jak tomu bylo i předešlé roky,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Cháberová.

Dopravu dětem zajišťuje městem zjednaný školní autobus. „Dříve se na Lidickou děti dostávaly normální linkou, poté jsem se však domluvila s městským úřadem a ten nám zařídil autobus. V něm jezdí děti zcela bezplatně,“ doplnila ředitelka Cháberová.

Stavba na Povážské bude zahrnovat nejen objekty samotné osmnáctitřídní školy, ale i úpravy okolí včetně parkovišť, veřejného osvětlení a podobně.

Město Strakonice podalo žádost o stavební povolení už v prosinci 2004. To však bylo vydáno téměř o čtyři roky později v srpnu 2008. Celé řízení protáhly nejrůznější námitky, odvolání i úpravy projektu.

Až bude škola na Povážské hotová, uvolní se školní budova na Velkém náměstí a bude moci pokračovat sestěhovávání úřadu na jedno místo. Radnice tak bude využívat několik domů vedle sebe – Komerční banku, školu, svou dnešní hlavní budovu a někdejší Investiční banku.

Charakteristika školy:

Škola se skládá ze dvou součástí: ZŠ Povážská a ZŠ Velké náměstí. Provozní podmínky jsou značně specifické.

Žáci školy navštěvují 3 budovy:

ZŠ Povážská – 2. stupeň + 1. a 2. třída

ZŠ Velké náměstí – 2. stupeň

ZŠ Lidická – 1. stupeň + 3., 4. a 5. třída dojíždějící z Povážské

Dvě školní jídelny – ŠJ Šumavská a ŠJ Plánkova

Dvě školní družiny – ŠD na Povážské a na Lidické