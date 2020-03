Tváří fondu je aktivistky Petra Kurschová.

Kolik lidí jen podle vás šije ve Strakonicích roušky?

Podle mého odhadu to bude okolo 200 lidí, a to je úžasné! Tolik propojených lidí vidět je skutečně slast na duši. Roušky jsou nádherné, nápadité, ale především účelné. Bohužel, škoda, že nepřišla pravdivá informace o absenci roušek dříve. Mohli jsme se lépe a s předstihem připravit a organizovat. Doufejme, že politická ega nebudou stát nikoho zdraví, či dokonce život.

Jaká byla reakce na vaši výzvu?

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Překotné informace vlády v médiích o sílících karanténních opatřeních nám přinášely i překotné virální vlny různých šicích horeček. Nakonec jsem vyhlásila výzvu, aby byla pomoc více organizovaná, nedocházelo k duplicitám, zkrátka, aby byla pomoc co nejefektivnější. Daří se to a jsem tomu ráda. Obrací se na nás řada institucí i jednotlivců, skupin a komunit. Pomoc je určená především pro maminky samoživitelky, které mají vlivem krize omezené prostředky a možnosti pořídit si roušky. Dále pro seniory v nouzi, hospic, seniorské domovy, klienty stacionářů, zaměstnancům nemocnice i ambulantním zařízením atd. Veřejnost se na nás (nadační fond Srdce pro Strakonice) obrací s poskytnutím pomoci materiální i finanční. Chtějí pomáhat, ale chytře a především cíleně. Jsou zvyklí, že příliš nemluvíme, nýbrž jednáme. Pózy pro efekt nemají smysl. Možná nejsme tak mediálně vidět, ale lidé to ví moc dobře a ne jednou se nám pak stávají krásné osobní skutky! Náš formát činnost se líbí i v jiných okresech a přejímají ho. Už rok jede Srdce pro Plzeň a teď vzniká Srdce pro Písek. Jedná se vždy o stejnou sousedkou pomoc v tragických nebo život či zdraví ohrožujících situací člověka. Tedy obyvatele toho daného okresu.

Přidávají s i cizinci, například Vietnamci?

Ano, zaznamenala jsem to také. Je vidět, že někteří spoluobčané jsou schopni reagovat i mimořádně solidárně. Toho si cením! Jen je potřeba dát pozor na materiál, který je použit pro roušky. Ne vždy cizinci rozumí veškerým požadavkům. Viděla jsem roušky z polyesteru, či jiné nevhodné látky místo bavlny, byť vazbou připomíná plátno. To není ideální výrobek. Nedá se pro očištění použít vysoká teplota, jak na praní, tak ani na žehlení.

Kolik zatím máte jako srdce pro Strakonice roušek a kam je distribuujete?

Víte, že přesně nevím? Ale v tomto případě je to v pořádku. Hned vysvětlím. Všechny dámy, které se zapojily, chytře „obšily“ svou rodinu, pak hlásily, že šijí dál, ale že ještě zajistí rouškami přátele a také kolegy v práci. Pak hlásily, že šijí dál, ale že obšily ještě sousedy a také prodavačky v prodejnách, kam chodí pravidelně nakupovat. Vždy jsem jen jásala, jak báječně fungují! Vlastně jsou organizovaně neorganizované. Chválím je za to a moc si jejich práce pro lidi kolem sebe vážím! A nakonec došlo i na zmíněné instituce. V těchto dnech se začínají pokrývat poptávky hlášené právě tam. Jednorázové roušky jim začínají rychle docházet a nové v nedohlednu. Koneckonců s textilními rouškami se ještě před pár lety operovaly transplantace. Jsou dostupné a mohou se používat opakovaně.

Lidé k nám nosí látky a já je rozvážím našim koronašvadlenkám spolu s gumičkami a někdy i nitěmi, nebo si pro ně chodí samy. Pak si vyzvednu hotové roušky, nebo jsou doručeny přímo autorkami na delegované místo určení.

Myslím si, že v těchto turbulentních časech je fajn, když se používají věci, které pomohou v několika směrech. Roušky pomáhají snižovat nákazu, společnost spojily, dávají šanci k přežití lokálním výrobnám, manufakturám i živnostníkům. Také zmenšují závislost na zahraničních dodavatelích a v neposlední řadě jsou textilní roušky více ekologické. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo ušili byť jen jedinou roušku. Dávají tím šanci na uzdravení společnosti nejen fyzicky.