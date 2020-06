Srdce pro Strakonice pomohlo vozíčkáři

Když bylo Tomáši Radilovi z Kocelovic 22 let, měl život před sebou. Plány, představy, sny. Ale kluka se silnou motorkou čekal jiný osud. Ten ho už 15 let poutá do kolečkového křesla pro invalidy.

Tomáš Radil měl před 15 lety vážnou nehodu. Zůstal na vozíku. | Foto: Archiv Deníku