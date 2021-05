"Ochladilo se, proto obyvatelům sídliště pouštíme krátkodobě teplo. Není to kvůli panu Němečkovi, ale kvůli lidem," uvedl generální ředitel strakonické teplárny Pavel Hřídel. Podle jeho slov dluží firma Energo teplárně za dodávky už 4 a půl milionu korun a navíc nemá podepsanou platnou smlouvu na letošní rok.

Protistrana, tedy společnost Energo ale tvrdí, že smlouvu odeslala a je v pořádku. "Smlouvu jsme obdrželi ve čtvrtek, obratem ji podepsali a řádně odeslali jak mailem tak i datovou schránkou. Dostali ji všichni vedoucí pracovníci teplárny, včetně pana starosty a v kopii i Energetický regulační úřad," bránil se jednatel firmy Energo Roman Němeček s tím, že teplárna dluží naopak peníze jemu za pronájem výměníků.

Teplárna příjem smlouvy potvrdila, ovšem v jiném znění, než odeslala. "Pan Němeček nám vrátil smlouvu upravenou a předělanou. Dokument, který zaslal je jiný a my s ním nesouhlasíme. Energetický regulační úřad přitom jasně řekl, jak má smlouva vypadat," upřesnil generální ředitel strakonické teplárny. Pozval proto jednatele firmy Energo v pondělí ráno na schůzku. Ten ale nedorazil. Smlouva je podle něj podepsaná a není tak důvod do teplárny chodit. "Máme potvrzeno od ERÚ, že smlouva může obsahovat i ujednání nad rámec rozhodnutí stanovené teplárně regulačním úřadem. Z naší strany jde o doplnění standardního ujednání o možnosti exitovat z uzavřené smlouvy i ujednání, na jakou dobu se smlouva uzavírá," nechal se slyšet Roman Němeček.

Do sporu o dodávky a platby se o víkendu vložil také Energetický regulační úřad. "V tuto chvíli neříkáme, respektive nemůžeme říct, kdo je viníkem. Přednější je nalézt řešení, o což se celou dobu snažíme,“ říká Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ a dodává, že pokud by během pondělí mezi teplárnou a Energem nedošlo k dohodě, platí nabídka dalšího trojstranného jednání.

Problém na sídlišti Šumavská řeší i vedení města. "Zřejmě nezbyde nic jiného, než podat trestní oznámení, protože nejsme schopní z pana Němečka peníze, které vybírá od lidí za dodávky, nijak dostat. Chceme, aby je alespoň někam prokazatelně ukládal," nastínil další postup starosta Strakonic Břetislav Hrdlička a dodal, že město v žádném případě nemá zájem nechat obyvatele sídliště bez tepla.

Strakonická teplárna se zatím k žádnému dalšímu radikálnímu kroku nechystá. "Nejsem schopný momentálně říct, co bude dále. My tu situaci analyzujeme a zjišťujeme, co můžeme nebo nemůžeme dělat," uzavřel její generální ředitel Pavel Hřídel.