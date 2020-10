Společně kráčí životem sedm desítek let

Sedm desítek let společného života v manželství – to je vzácný okamžik. Ne nadarmo nese toto výročí název jednoho z nejcennějších drahých kovů. Právě takové výročí svatby oslavili 23. září manželé Linhartovi ze Záboří. Je to neuvěřitelných sedmdesát let, kdy měli tehdy dvaadvacetiletý Bohumil a dvacetiletá Růženka svatbu v zábořském kostele.

Manželé Bohumil a Růžena Linhartovi ze Záboří oslavili 70 let společného života. | Foto: Jaroslava Vodičková, Záboří