Ve strakonickém kulturním domě se v pátek 26. dubna 2024 konal Společenský večer pro záchranáře. Již po dvanácté se tu na slavnostním ocenění sešli lidé, kteří neváhají pomoci druhým v nouzi a zachraňují lidské životy.

Společenský večer pro záchranáře. | Video: Klára Alešová

Společenský večer pro záchranáře je již tradiční akcí, kterou město Strakonice pořádá pro zástupce všech složek Integrovaného záchranného systému. Město tak vyjadřuje uznání lidem, jejichž profese či zájmová činnost je předurčují k tomu, aby pomáhali ostatním v krizových životních situacích.

Mezi oceněné patří i policisté Zuzana Orthová a Milan Braun, kteří 16. září 2023 zachránili z řeky Otavy tonoucího muže. Spadl do vody nedaleko jezu na Křemelce ve Strakonicích a nemohl se dostat zpět na břeh. Ve chvíli, kdy ho proud unášel k nebezpečnému jezu, zahlédla tělo žena, která přivolala na pomoc policisty. Na místo byli vysláni právě Zuzana Orthová a Milan Braun. „Věděli jsme jen to, že se v řece nachází muž, který není schopen dostat se zpět na břeh. Až později jsme zjistili, že stál na kraji strmého svahu a po chvíli spadl do vody. Je dobře, že se stále najdou lidé, kteří si všímají také ostatních,“ říká Milan Braun. Nad čím ve chvíli, kdy se vrhnul do vody, aby muže zachránil, přemýšlel? „V danou chvíli máte v hlavě, že mu musíte pomoci a vše jede automaticky. Myslím si, že každý z nás nastupoval k policii s tím, že bude pomáhat a chránit společnost. Považovali jsme to s kolegyní, vzhledem k povaze naší práce, spíš za samozřejmost,“ zmiňuje Milan Braun.

Z bytu seniorky se valil dým

I v dalším příběhu, který při slavnostním večeru zazněl, šlo o život. Policisté zachránili 57letou ženu, kterou vytáhli ze silně zakouřeného bytu v ulici Luční ve Strakonicích. Podle svědkyně, která policisty přivolala, žena tloukla na dveře a volala, aby jí lidé otevřeli. Na pomoc ženě jeli i policisté David Braun a Tomáš Pour. Vyrazili dveře, z kterých se začal valit hustý dým, přes který nebylo nic vidět. V zakouřeném bytě se jim podařilo najít dýmem omámenou ženu, kterou pak společně s hasiči vynesli ven z bytu a předali ji zdravotníkům. „Pokud to člověk má v hlavě srovnané, nemusí být ani příslušníkem policie, aby udělal vše pro záchranu lidského života. Stejně tak to máme nastavené i my. V daný okamžik jednáme instinktivně,“ říkají k záchranné akci policisté. Na místě byli naštěstí poměrně rychle, jelikož v rámci služby projížděli shodou okolností nedaleko od místa požáru. Oproti hasičům a ostatním složkám IZS tak měli značný náskok. „Ocenění, které jsme za naši práce dostali, nás samozřejmě moc těší,“ shodují se policisté.

VIDEO: Vyrazili dveře a z hořícího bytu v paneláku vynesli omámenou ženu

Pětileté dítě sedělo na parapetu ve druhém patře

Pokud je v ohrožení život dítěte, vnímají takovou situaci intenzivněji i záchranáři. Pětileté dítě zachraňovali ve Strakonicích ve čtvrtek 24. srpna 2023, sedělo na parapetu okna a svědek, který si ho všiml, ihned volal městskou policii. Na místo se sjely všechny složky integrovaného záchranného systému, jejich cílem bylo jediné, dítě zachránit. Jeden ze strážníků vylezl po okapu na stříšku nad vchodem domu a na parapet okna, u kterého byla otevřená ventilace. Okno se mu podařilo otevřít a mohl tak zpřístupnit dveře složkám IZS. Hlídka policie ihned násilně otevřela byt a dítě z parapetu sundala. „Všichni jsme měli společný cíl, zachránit dítě, aby se mu nic nestalo, naštěstí se to podařilo a všichni jsme si oddychli,“ vzpomíná na akci Michael Živnůstka, s tím, že ocenění za záchranu života není jeho první. A i když zachráncům přímo na místě nikdo nepoděkuje, hřeje je pocit z toho, že všechno dobře dopadlo. „Ten pocit, když zachráníte lidský život, nic nepřekoná,“ říká policista.

Seniorka ležela v kolejišti

Jsou oznámení, která nestrpí ani vteřinu prodlení. Jako to z úterý 14. listopadu v pozdním večeru. V půl deváté volala pracovnice vlakového nádraží s naléhavou informací, že je u ní muž, který hledá svou 78letou maminku trpící Alzheimerovou chorobou. Maminka přicestovala z Plzeňska, a když jí telefonoval, kde je, protože ji na peronu nenašel, řekla mu, že leží někde v kolejišti, ale neví přesně kde. Výpravčí ihned zastavil vlaky směřující do Strakonic a velitel směny městské policie obeznámil se situací státní policii. Na nádraží se sjely všechny dostupné hlídky. Lokace telefonu potvrdila, že se někde v okolí kolejišť seniorka opravdu nachází. Strážníci dostali za úkol prohledat směr na České Budějovice. Přibližně kilometr od vlakového nádraží skutečně ženu ležící na kolejích našli. Byla prokřehlá a pohmožděná. Strážníci ji dopravili do ulice U Hajské, kde už čekala záchranka. Od nahlášení po ukončení pátrací akce se šťastným koncem uběhla tři čtvrtě hodina.

Ženu našli v kolejišti strážníci František Hadrava a Jan Šmolík. „Pomoci člověku, který byl tak vyčerpaný, že se nepostavil ani na nohy, je pro nás opravdu pocit zadostiučinění, krásný pocit, jenž se ovšem dostaví až posléze. A oceněni za tuto pomoc jsme už byli, a to v momentě, kdy nám za záchranu své maminky děkoval její syn,“ uvedl k události František Hadrava.

Seniorka ležela v kolejišti. Našli ji kilometr od strakonického nádraží

Fotbalistu oživovali přímo na hřišti

Během fotbalového zápasu zkolaboval hráč, došlo u něj k srdeční zástavě. S resuscitací začal pohotově jeden z hráčů, ale shodou okolností v místě zápasu zrovna probíhalo i školení jednotky SDH v užití AED (automatizovaný externí defibrilátor), a tak z hřiště volali zdravotnickému záchranáři Janu Křenkovi a paní doktorce, která se školení také účastnila. Oba vzali AED přístroj, přispěchali na pomoc a provedli defibrilační výboj, což pacientovi bezpochyby zachránilo život.

Ve Čkyni přistál na fotbalovém hřišti vrtulník, místo o body se bojovalo o život