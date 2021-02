Zdroj: Deník

Jak to bude s oslavami hasiči kvůli pandemii zatím přesně nevědí, ale jasno mají v tom, že by rádi vydali sborník, ve kterém chtějí představit svůj sbor od jeho počátků. Lidé v něm najdou informace o tom, kdy a kým byl založen, jakou měli tehdy hasiči techniku, od kdy mají prapor a další důležité okamžiky. „Lidé si budou moci brožurku nechat na památku a bude tu i pro budoucí generace, aby měli zprávu o tom, jak probíhalo prvních sto let SHD Přešťovice,“ uvedl starosta sboru Václav Hroch.