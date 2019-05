Proti spalničkám se v naší zemi povinně očkují děti od roku 1969. Ale ne všichni rodiče to respektují ze strachu z reakcí organismu. Vedlejší účinky očkování jsou také spojované s hyperaktivitou, autismem, astmatem, alergiemi a agresivitou. Podle Ministerstva zdravotnictví obsahují očkovací látky proti spalničkám oslabený živý virus spalniček, což může vyvolat spalničkám podobnou vyrážku u zhruba 5 % očkovaných dětí. Vakcíny ale nezpůsobují zánět středního ucha či zápal plic, které často doprovázejí skutečné onemocnění spalničkami. Zánět mozku, encefalitida, je podle ministerstva po očkování extrémně vzácný – menší než 1 na 10 milionů dávek vakcíny. Ale riziko vzniku encefalitidy způsobené infekcí přírodními viry spalniček je mnohem častější – 1 na 1000 až 2000 případů.

Za současný stav výskytu epidemie spalniček může mimo jiné fakt, že procento očkovaných se v populaci snížilo pod 98 %, a podle lékařky Jarmily Bečvářové, vedoucí laboratoře SYNLAB v Českých Budějovicích, není „tudíž celek jako takový chráněný“.

Očkování zvažují mnozí dospělí. Oborová zdravotní pojišťovna nabízí dospělým příspěvek do 300 Kč, klienti Vojenské zdravotní pojišťovny mohou získat maximálně 500 Kč, stejně to má nastavené i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna přispěje na jakékoliv očkování nehrazené z veřejného pojištění až 1000 korunami za rok. Od 1. června bude podle mluvčího Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřicha Tichého přispívat i tato pojišťovna na očkování proti spalničkám občanům od 25 do 50 let 500 Kč.

Spalničky jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění a rozhodně ho nelze podceňovat. Původcem onemocnění je virus a jediným zdrojem nákazy člověk: virus spalniček se přenáší kašláním, smrkáním a kontaminovanými předměty. Spalničky se nejdříve projevují jako běžná viróza v podobě horečky, kašle, rýmy a vyrážky, avšak u dětí mladších pěti let a dospělých často probíhá komplikovaně, může se objevit zápal plic, infekce ucha, bronchitida, laryngitida nebo encefalitida a dojít až k život ohrožujícímu stavu. Těhotným v prvním trimestru hrozí potrat. Na spalničky neexistuje žádný speciální lék.