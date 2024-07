Zajistit více místa pro seniory a nabídnout jim větší komfort a lepší zázemí. To chtěla ředitelka Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích Olga Medlínová pro své staroušky už roky. Nedala si snadný cíl, ale podařilo se. Ve čtvrtek 17. července 2024 se v Sousedovicích konalo žehnání základního kamene přístavby a rekonstrukce domova. Celkové náklady na projekt jsou 100 milionů korun.

Přístavbu Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích jste připravovali sedm let. Proč tak dlouho?

Původně bylo v plánu, že přistavíme vývařovnu, po které jsme dlouho toužili, ale to nám nevyšlo. Pak ministerstvo vydalo grant na navýšení počtu míst v domovech seniorů, tak jsme celý projekt přepracovali a grant ve výši 17 milionů korun jsme skutečně dostali. Ale mezitím se v rámci Národního plánu obnovy objevila jiná dotační výzva, která byla mnohem výhodnější. Získaných 17 milionů jsme proto nepřijali, šli jsme do nového grantového řízení, kde jsme na druhý pokus uspěli a získali 80 milionů korun. close info Zdroj: Deník/Klára Alešová zoom_in Olga Medlínová, ředitelka Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.

V čem je výhoda posledního grantu?

Velká výhoda je v tom, že tato výzva se nemusí na rozdíl od těch předešlých předfinancovat. Ministerstvo nám bude proplácet přímo faktury, nemusíme si brát obrovskou půjčku, ušetříme za úroky a průběh bude hladší. V rámci tohoto projektu jsou navíc podporovány alternativní zdroje vytápění, fotovoltaické elektrárny, to bude mít velký dopad i na další provoz domova. Proto jsme zvolili tuto výzvu.

Stavět se začne v červenci 2024, kdy má být celá stavba ukončena?

Celá stavba má být ukončena do prosince roku 2025. Bude se stavět ve dvou etapách, první bude přístavba, která bude ukončena v květnu 2025, pak začne rekonstrukce stávající budovy, která by měla být ukončena v prosince 2025.

Až bude hotovo, na co se mohou obyvatelé Domu klidného stáří sv. Anny těšit?

V přízemí bude veliká jídelna a veliká klubovna, která bude mít východ přímo na zahradu a budeme mít také vývařovnu, po které dlouho toužíme. Zatím obědy dovážíme, a to znamená, že nemůžeme ovlivnit jejich kvalitu, ani cenu. Když si budeme vařit sami a budeme mít šikovného kuchaře, můžeme lidem udělat i jejich vysněné škubánky. Po úpravách budeme mít například také lůžkový evakuační výtah a záložní zdroj energie, takže nám v případě výpadku proudu pojede výtah a stále budou svítit světla.

Přinesou větší prostory i možnost navýšení kapacity domova?

V současné době máme kapacitu třicet lůžek, až přistavíme, bude jich jednačtyřicet. Teď máme šest jednolůžkových pokojů, do budoucna bude devětadvacet jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením, šest pokojů dvoulůžkových a žádný vícelůžkový. Takže ten komfort bydlení se zvedne opravdu o velice moc. A dojde samozřejmě i k navýšení personálu zhruba o třetinu. Přistavovat se bude do zahrady. Budovy budou propojené a průchozí, původní stavba bude přestavěna tak, aby vyhovovala nejnovějším standardům kvality.

Stavba bude probíhat za provozu, jaký to bude mít dopad na obyvatele?

Ve chvíli, kdy se bude dělat přístavba, lidé budou ubytovaní tak, jako doposud. Až se nová budova zkolauduje, obyvatelé se do ní přesunou a začne rekonstrukce té stávající. Po dobu stavby nebudou moci klienti využívat zahradu, po dobu rekonstrukce staré budovy pak budou dočasně bydlet dva lidé v jednolůžkovém pokoji. Až bude hotovo, nastěhují se pak do pokojů podle plánu.

Přestavbě obětujete kus zahrady, máte za ni nějaký nový prostor?

Ano, zahradu protáhneme na místo, kde je nyní parkoviště a stání pro auta vybudujeme na nové ploše, kterou jsme již zakoupili.

Která firma bude stavbu provádět?

Stavební práce bude provádět Stavební firma Auböck, s.r.o., která se zavázala k preciznímu a včasnému dokončení projektu.