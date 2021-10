Letos do konce června narostl jejich majetek na 799 miliard. Při stejně vysoké zadluženosti 209 miliard stouply čisté finanční možnosti rodin na 590 miliard. Průměrná domácnost měla loni měsíčně o 275 eur víc než v roce 2019. Z toho 244 eur rozšířilo finanční majetek (v bankovkách a mincích 32 eur), 31 eur bylo uloženo do nemovitostí nebo zlata.

Knedlíkoví sousedé

Agrární komora Horních Rakous pořádá každoročně týdenní propagační akce. Letos je protáhla na měsíc v novém formátu, online seminářů. "Konzumenti se tak mohou účastnit naprosto pohodlně z domova a ,ponořit se´ do kulinářských pokladů regionu, za typicky hornorakouskými chuťovkami, " píše komora.

Ve vydání 22. října prezentuje Veronika Brudlová "knedlíky všemi směry" a list OÖN se o tomto "kulinářském pupku světa Hornorakušanů", pokládaném za charakteristikum alpské kuchyně, rovněž široce rozepisuje.

Uvádí, že první archeologické nálezy knedlíků v Rakousku pocházejí z mladší doby kamenné, z časů vesnic na pilířích na Mondsee (2500 až 1800 před Kristem). Rakouská kuchyně jich zná nesčetné varianty.

Pojem „Knödel“ se etymologicky odvozuje pravděpodobně z latinského "nodus", tedy uzel, stejně jako Nudel, nudle. Samotné slovo „Knödel“ je ze střední horní němčiny a vyjadřuje "menší uzel nebo kopičku". Patří k pojmům, které začínají "Kn" a vyjadřují něco zahuštěného. "Také původ od českého ,knedlsk´ je myslitelný," pokračuje rakouská komora. Knedlsk ale čeština explicitně nezná, možná že sousedé chtěli napsat přece jen knedlík…

Historicky vývojově by knedlík mohl ležet mezi kaší a chlebem. Mohl by být viděn jako první konzerva lidstva: pravděpodobně kaše, která zbyla, byla zahuštěna, stlačena do koule a tak chráněna před zkažením. Navíc se takový produkt dal snáze přepravovat na cestách nebo lovu jako proviant pro lidi i zvířata. Zbytky jídel z doby zmíněných staveb na pilotech dokládají, že už tehdy bylo těstem obalováno maso a ovoce.

První písemné zmínky o knedlíku jsou na pergamenech z roku 1000, první obrázek je ze 12., 13. století. Na fresce na hradě Hocheppan v Jižním Tyrolsku je Maria na lůžku a další žena, pravděpodobně porodní bába, která napichuje knedlík na vidličku. Klášterní tisky středověku zmiňují knedlíky plněné masem nebo rybami v době půstu.

Bramborové knedlíky se etablovaly až před asi 200 lety, kdy se tato plodina v Rakousku rozšířila. Kolem roku 1900 byl vídeňské houskové knedlíky oblíbenou přílohou k masu, knedlíky z mouky byly už předtím k jídlům s uzeným a kyselým zelím.

Text agrární komory obsáhle popisuje rakouské knedlíky různého druhu. Tak špekové jsou připisovány tyrolskému hostinci U tří lilií, kde pozdě večer chtěli vojáci po hospodské něco rychlého a dobrého k jídlu. Vyhledala všechny zbytky, chleba, špek, vuřty, mouku, vejce, sůl, a smíchala to na těsto. "Skoulela" z něj knedlíky, uvařila a měla prý velký úspěch…

Ovocné knedlíky jsou už v kuchařce z roku 1699. Rozšířily se po výrobě cukru z řepy a masové produkci brambor. "Po českém způsobu se knedlíky sypaly perníkem nebo tvarohem a mastily máslem," pokračuje komora.

Ve venkovské kuchyni přicházely knedlíky na stůl pravidelně. Byly zaváděny vlastní "knedlíkové dny", například ve Flachgau pravidelně v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Dodnes je jím v Rakousku hlavně pondělí, kdy zbývá po "orgiích jídla" o víkendu víc zbytků. Pořádají je také různé hospody. Knedlíky zakotvily i do mluvy - mládež "musí ještě sníst pár knedlíků", než dospěje, ten, kdo dobře neartikuluje, mluví, jako když má v puse knedlík… A hornorakouské přísloví říká, že oběd bez knedlíků není nic, protože bez nich zůstane člověk celý den hladový.

Stará pověra říká, že se knedlíky při vaření nesmějí počítat, jinak by to přineslo špatné časy. O silvestru jsou vařeny knedlíky, do kterých jsou vloženy lístečky s napsanými přáními a sny, a proroctví prvního, který vyplave, se určitě vyplní. Podobně se do knedlíků vkládala čísla sportky - první prý vyplouvají ta pravá.

Zvykem na venkově je jíst o svatbách doma vařené knedlíky, k jejichž přípravě se schází ženy u nevěstiny matky. Do jednoho z mnoha knedlíků je vložena švestka, do jednoho mandle. Kdo je dostane na stůl, ožení se nebo vdá jako první…

V pondělí rovnost platů

Ženy vydělávají v Rakousku pořád ještě o 18,5 procenta méně než muži, uvádí linecký Volksblatt. Přepočítáno na rok to znamená, že posledních 68 dnů pracují "zadarmo". Tzv. Equal Pay Day letos připadá na 25. říjen. "Přepočteno na pracovní život vydělávají ženy v průměru o půl milionu eur méně než muži," rozvádí Volksblatt. Bude-li vývoj posledního desetiletí pokračovat, pak se nůžky mezi příjmy vyrovnají teprve v roce 2054. Před deseti lety byl v Rakousku mezi pohlavími rozdíl 24,3 %.

Měřeno hodinovou mzdou mělo Rakousko v roce 2019 největší rozdíl v EU - 19,9 %, zatím co průměr unie byl 14,1 %. V Německu to mělo být 19,2, v Česku 18,9 %. V Rakousku byl největší rozdíl ve Vorarlbersku - 26 %, následně v Horních Rakousích 23 %, nejmenší ve Vídni - 13 %. Na plný úvazek pracuje 90 % mužů a jen 52 % žen. Podle Zaměstnanecké komory vydělávají ženy pracující na plný úvazek v průměru o 800 eur méně než muži, za rok o 10 000 eur.

Hodnotili fotbalové "šprochy"

Německá akademie fotbalové kultury vyhlásila v Norimberku nejlepší fotbalové výroky roku, napsal Donaukurier. Cena je dotována 5000 eury na obecně prospěšný účel. O držitelích rozhoduje ze 70 procent online hlasování veřejnosti a ze 30 % názor odborné poroty. Letos vyhrál trenér bundesligového Kolína nad Rýnem Steffen Baumgart, známý svou impulzivitou, slovy, že „utkání končí teprve tehdy, když rozhodčí odpíská a já už přestanu ,řvát´". Z konkurentů "perlil" reprezentant Leon Goretzka například výroky: "Korona je jako fotbal. Stačí jediný kontakt, a všechno postaví na hlavu." Nebo: „Je krásné mít zase 82 milionů spolkových trenérů a ne 82 milionů virologů…"

Vyhrál fotbalový 'šprecht' roku v Německu.Zdroj: Deník/DK

Na snímku je Baumgart.

Vražedkyni nechali rentu

50letá bývalá zdravotní sestra z Tegernsee byla v prosinci odsouzena na doživotí za to, že podle senátu usmrtila v srpnu 2018 ve společném obydlí 60letého manžela-lékaře opakovanými injekcemi insulinu a morfia. "Zvlášť bizarní je, že později vyhrabala urnu s jeho ostatky na hřbitově a vsypala si část popela do polštářů," popisuje DK.

Kuriózní se zdá i nové pokračování příběhu. I ve vězení smí pobírat dříve přiznanou rentu pro pozůstalé, protože Nejvyšší soud v Karlsruhe řekl, že nejde o majetkovou hodnotu, kterou získala kriminálním činem. Nemohla jí být proto zabavena. Dovolací instance také zrušila rozhodnutí okresního soudu zabavit jí 27 186 eur, které jí okresní lékařská komora vyplatila jako měsíční rentu pozůstalé. V jinak bezchybném procesu nemá toto rozhodnutí opodstatnění, řekli v Karlsruhe. Mezi vraždou a touto platbou není příčinná souvislost, protože čin nebyl jediným krokem odsouzené, který k rentě vedl.

Hodiny u médií

Podle průzkumu Forsa tráví Němci průměrně čtyři hodiny denně u televize a dvě a půl hodiny na internetu, píše DK. Když se připočítají telefonování, užívání smartphonu, rádia a her, dosáhl konzum médií loni nového rekordu, až třináct hodin za den. Letos je to prý 637 minut - bez individuální komunikace. Ta se zvýšila ze 123 na 143 minuty denně. Konzum televize se prakticky v minulých letech nezměnil, ale u internetu jsou lidé 149 minut denně, dvojnásobek času z roku 2015. Agentura se ptala 3021 lidí starších 14 let.