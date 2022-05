Soud potvrdil ženě 18 let a 9 měsíců vězení za vraždu matky a dvouleté dcery

Odvolací soud dnes potvrdil 18 let a 9 měsíců vězení ženě z Českých Budějovic, která loni ubodala svou matku a dvouletou dceru. Obžalovaná usilovala o nižší trest i o zařazení do mírnějšího typu věznice. Podle soudu to ale nebylo možné vzhledem k závažnosti spáchaného skutku. Rozsudek je pravomocný.

Tady došlo k dvojnásobné vraždě. Žena zabila svou dvouletou dceru a matku | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Rodinná tragédie se stala 24. července 2021 v sídlištním bytě, který žena sdílela s osmasedmdesátiletou matkou a s dítětem. Dvojnásobné vraždě předcházela prudká hádka. Matka totiž nechtěla své dceři dovolit, aby se s její vnučkou přestěhovala k otci dítěte. Chtěla, aby vnučku zanechala v její péči, a o své dceři opakovala, že se o dítě nedokáže postarat. Soudní znalci u sedmatřicetileté, nikdy netrestané ženy neshledali duševní chorobu. Nikdy se neprojevovala jako násilnice, v době činu nebyla pod vlivem alkoholu ani drog. Vedla spořádaný život, studovala, pracovala v muzeu. Experti uvedli, že se v ní zřejmě nahromadila agrese a že její následné počínání bylo důsledkem silného afektu a akutní reakcí na stres. Matku a dceru napadla čtyřmi kuchyňskými noži. Útočila na obličej, krk, hrudník i břicho. Matce navíc zasadila i 34 ran do zad. Obě napadené vykrvácely. Dvojnásobná vražda v Budějovicích: žena patrně zavraždila svou dcerku a matku "Přijímám vinu. Chybí mi moje dcerka, chybí mi můj druh i moje mamka. Už nikdy dcerku neuvidím, nepůjde do školy. Chtěla jsem jí dát všechno, chtěla jsem ji zabezpečit, aby nestrádala finančně, aby prostě všechno měla. Modlila jsem se každý den v kostele, aby byla zdravá. Zpívala jsem jí písničky," řekla dnes soudcům plačící obžalovaná. "Je mi to líto, omlouvám se. Nikdy v životě jsem nic neudělala. Prosím za prominutí," dodala. Obhájkyně ženy uvedla, že jak rodina, tak i otec dítěte její klientce odpustili. Žádala soud, aby obžalovanou přeřadil z věznice se zvýšenou ostrahou jinam, kde by měla lepší přístup k psychologickým terapiím. Čin se podle advokátky stal kvůli těžkému tlaku, kterému byla žena vystavena. Vedle soužití s matkou zmínila právnička i to, že žena měla před bakalářskými zkouškami na vysoké škole. Ženě hrozil i výjimečný trest Protože žena spáchala vraždu na dítěti, na více lidech a navíc trýznivým způsobem, hrozilo jí 15 až 20 let vězení a případně i výjimečný trest - tedy až 30 let za mřížemi nebo doživotí. Podle českobudějovického krajského soudu ale nebyly k uložení výjimečného trestu splněny zákonné podmínky, mezi nimiž je i to, že možnost nápravy pachatele musí být "obzvláště ztížena". Soud proto ženě letos v únoru vyměřil trest ve třech čtvrtinách zákonné sazby. Předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička k tomu dnes řekl, že pražský vrchní soud tak měl ohledně případného snížení trestu "velice úzký manévrovací prostor". "Odvolací soud opakovaně judikoval, že pokud jsou naplněny alespoň dva znaky kvalifikované skutkové podstaty, měl by nalézací soud vždy uvažovat o výjimečném trestu. Zde jsou naplněny tři znaky. Uložený trest tak nelze pokládat za nepřiměřeně přísný," konstatoval. Proti zmírnění trestu byl i státní zástupce, který zdůraznil, že žena útočila velmi brutálně, a to i vůči bezbrannému dítěti.