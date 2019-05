Sokolové z Volyně vystavují svoji historii v městském muzeu

Volyně – Mnoho tváří Sokola je až do 29. září 2019 k vidění v Městském muzeu ve Volyni. Dokumentační výstava připomíná výročí 150 let od založení místní sokolské jednoty a rovněž výročí 90 let od stavby sokolovny od architekta Františka Průši.

Na výstavě s názvem Silou lví, vzletem sokolím jsou k vidění například historické snímky, prapory, sokolské kroje nebo plány na výstavbu sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol Volyně slavila své výročí od 10. do 12. května. V bohatém programu nechyběl ani chvíle na převzetí nového praporu.

Autor: Redakce