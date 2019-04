Sokolové ve Volyni chystají slávu

Volyně – Dvě velká výročí oslaví v květnu Tělocvičná jednota Sokol Volyně. Bude to 150 let od vzniku a 90 let existence sokolovny. Ta vyrostla v roce 1929.

Starostka jednoty Olga Holoubková říká, že 150 let řadí TJ Sokol Volyně mezi nejstarší v republice. „Během sedmi let od roku 1869 vzniklo mnoho jednot a 150 let například letos slaví i České Budějovice,“ zmínila Olga Holoubková. I když přesné datum založení ve Volyni není známé, hovoří se o 16. září 1869. V kronice Dr. Jiří Bughauser dále píše: „Tak vzpomínám, že nepotvrzeným mi zůstalo vyprávění samotného br. starosty Fialy o tom, že sám Tyrš prý také navštívil neznámého data Volyni, že byl ubytován v Záhořovském domě pod radnicí a že druhého dne šiky sokolské podnikly odtud výlet na Helfenburk. Br. Fiala jako hoch prý sám tehdy doprovázel vzácné ty hosty kus cesty po litochovské silnici.“ Pro volyňskou radnici jsou Sokolové významnou složkou. „Na oslavy dostali od města 20 tisíc korun,“ uvedla tajemnice Miloslava Benediktová. Celkově pak na činnost 225 000 korun. Oslavy:

Připomenutí obou výročí začíná v pátek 10. května v 18 hodin v muzeu a vrcholí v neděli 12. května v sokolovně, kde ve 13 hodin začíná cvičení pro veřejnost.

Autor: Petr Škotko