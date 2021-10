Jednota se bude snažit sokoly vrátit na jejich místo co nejdříve, aby sokolovna vypadala tak, jak jsou na ni všichni již 92 let zvyklí.

Volyňské sokolovně je 92 let. | Foto: Olga Holoubková

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.