Tragédie, obrovské selhání, špatné vedení, ostuda. Těmito slovy hodnotí starosta T.J. Sokol České Budějovice Josef Kadlec nedávné události ve vedení České obce sokolské. Ta přišla o desítky milionů korun.

Miliony z bankovních účtů je podle dosavadního vyšetřování policie podvodem vyvedla asistentka nejvyšší představitelky sokolů, starostky Hany Moučkové, Eliška Colding. V průběhu tří let zmizelo 40 až 50 milionů korun, které použila pro svoji potřebu.

Josef Kadlec doufá, že bude případ řádně prošetřen. „Může to mít hodně špatný dopad na celou organizaci. Moji známí se mě stále ptají, jak se to mohlo stát. Jsem sokolem hodně let, ale nic takového jsem nezažil. Chvilkama člověka i napadne, zda má smysl pracovat dál, když se dějí takové věci přímo ve vedení obce,“ dodává.

Podobný názor mají ve Vodňanech, kde místní T.J. Sokol vede Tomáš Borovka. „Je jen těžko uvěřitelné, že se něco takového děje. Lidé, kteří nesou vinu, by měli nést i následky a pokud to bude nutné, odstoupit ze svých funkcí. Navíc, když odvádění peněz trvalo tři roky, evidentně nefungovala kontrola účetnictví,“ myslí si Tomáš Borovka. Podle něj nebude mít událost na pověst jednotlivých jednot. „Lidé si dívají na práci, kterou odvádíme. To je rozhodující.“

Velmi rozhořčena je starostka T.J. Sokol Jindřichův Hradec Ing. Ivana Lorencová. "První zásadní chybu vidím v personálním obsazení této pozice už při samotném výběru. Člověk, který takovou pozici zastává, musí mít čistý trestní rejstřík, což v případě paní asistentky rozhodně nebylo," říká Ivana Lorencová. Druhou chybu vidí přímo v chování a přístupu starostky Hany Moučkové. "Převést na paní asistentku takové pravomoci, jako je práce s účty, bez kontroly, je nezodpovědnost. Paní starostka Moučková by měla okamžitě odstoupit, a ne se schovávat za slova lítosti. A to nemluvím o tom, že by mělo dojít alespoň na částečnou náhradu škody." Dále si Ivana Lorencová myslí, že tyto události mohou mít na práci jednot destrukční dopad. "Někteří členové, kteří dělají tuto práci roky a zadarmo, mohou chtít odejít. Škudlíme každou korunu a pak vyjde najevo, že se krade ve velkém," dodává.

T.J. Sokol Radomyšl patří mezi malé jednoty. Vede ji Vladimír Kocourek. „Bohužel, tohle není jediná aféra. Podívejte se například na tenis. Jde o degradaci sportu jako takového,“ myslí si. Už před roky převedla jednota svoji sokolovnu na městys, čím velmi pomohla k jí rekonstrukci. „Jsme závislí na darech od městyse a sponzorů. Není to moc peněz, o to více si jich vážíme. Když jedu na župu, ani nedávám cesťák. A najdou se dozvíte, že se krade ve velkém přímo v nejvyšším vedení,“ dodal Vladimír Kocourek.

V příštích dnech mají radomyšlští sokolové schůzi. Jedním z bodu jednání bude také událost ve vedení České obce sokolské.